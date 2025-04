Peces Raros alistan todo para su próxima presentación en la Ciudad de México

Peces Raros, la banda argentina que está haciendo ruido en toda Latinoamérica con su electrorock envolvente, llega en solitario al Lunario del Auditorio Nacional este 2 de mayo. Este show promete ser una experiencia sonora inolvidable, llena de sintetizadores y voces oníricas que te transportarán a otra dimensión.

Peces Raros lanzó Artificial, su nuevo álbum que está revolucionando la escena del electrorock. De este material se desprende “Nada Para Siempre”, un tema que ya se ha ganado el corazón de los fans y se posiciona como uno de los favoritos. Además, también se lanzó un disco en vivo desde su show en el Luna Park; este disco es la segunda parte de aquella mítica noche de mayo donde Peces Raros se consolidó como una de las bandas más importantes de Argentina.

Peces Raros, proyecto integrado por Lucio Consolo y Marco Viera, nació en La Plata, Argentina, en 2014 y desde entonces no han parado de crecer. En 2023, la banda vivió un año espectacular, con participaciones en importantes festivales de Argentina, además de lograr doble sold out en el Complejo Art Media de Buenos Aires, su segunda gira por México y una exitosa serie de presentaciones en España. Cerraron el año con otro doble sold out en el Estadio Obras Sanitarias y continúan ascendiendo con presentaciones en el Luna Park, su tercera gira internacional y el lanzamiento de su quinto disco de estudio.

Además de sus presentaciones en Argentina, la banda también tiene confirmados sus shows en México el 25 de abril en Sala Forum de Puebla, el 26 de abril en Sala Arpa de Querétaro, el 02 de mayo en el Lunario de CDMX y por último el 03 de mayo en Anexo Centenario de Ciudad Juárez.