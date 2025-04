A dos meses de su fallecimiento, el nombre de Daniel Bisogno se ha mantenido entre las principales tendencias, especialmente después de que se dio a conocer la disputa que se generó por su herencia; no obstante, recientemente se revelaron más detalles que generaron dudas entre los usuarios.

¿Quién es el papá de Daniel Bisogno y por qué se habla de una falsa paternidad?

Fue la usuaria identificada como @TuTiaSandra, quien compartió una inquietante publicación sobre el papá de Daniel Bisogno, señalando que habría una serie de irregularidades, ya que era reconocido como ‘Don Concho’ por lo cual se especulaba que su nombre es distinto al que aparece en los documentos oficiales que comparte el conductor y sus hermanos.

“INCONSISTENCIAS: Al padre de Daniel Bisogno toda la vida le han dicho “Don Concho” o “Concepcion” , pues resulta que NO se llama así. En el acta de nacimiento de Daniel, el nombre de su padre viene como “JUAN DANIEL AGUILAR”. Podría ser un error, pero resulta que en el acta de su hermano Alejandro, también vine como “JUAN DANIEL AGUILAR”.

Por otro lado, la creadora de contenido también llamó la atención al asegurar que hasta el momento no se puede consultar el acta de defunción de Daniel Bisogno, por lo cual señaló que la familia del presentador podría ocultar algo.

“También, a dos meses del fallecimiento de Bisogno, todavía NO SE PUEDE CONSULTAR su ACTA DE DEFUNCIÓN ¿Qué ocultan?”.

Así fue como el papá de Daniel Bisogno se enteró de la muerte del conductor

Como parte de las dudas que siguen surgiendo, Alex Bisogno compartió el momento en el que tuvo que comunicarle la noticia de la muerte de Daniel Bisogno a su papá, señalando que a pesar de evitar el tema, ‘Don Concho’ ya sospechaba de la partida del conductor.

“Mi papá nos conoce perfecto. Al final, yo traté de platicar de muchas cosas con él. Me preguntaba y me preguntaba por Daniel. Yo le cambiaba el tema hasta que el solito me dijo: ¿Daniel falleció? y le tuve que decir que sí”, dijo.