‘Sale el Sol’ revela detalles del accidente en el concierto de Quevedo y critica la insensibilidad oficial

El cantante Quevedo se presentó la noche del 23 de abril en el Palacio de los Deportes, pero el evento estuvo marcado por un accidente ocurrido en las gradas del recinto, que dejó a tres personas lesionadas. Según el comunicado oficial de Occesa, los heridos no resultaron con daños graves.

Sin embargo, esta versión fue cuestionada por los conductores del programa matutino ‘Sale el Sol’, quienes criticaron la minimización del incidente.

A pesar de la información oficial, los presentadores del programa no estuvieron de acuerdo con cómo se manejó la noticia y expresaron que el accidente pudo haber tenido consecuencias mucho más graves, e incluso se pudo haber convertido en una tragedia.

Los conductores también mencionaron que contaban con información extraoficial que podría contradecir lo dicho por Occesa y criticaron la falta de empatía mostrada por los organizadores del evento y el cantante Quevedo.

El cantante Quevedo, durante su concierto, en el Movistar Arena, a 17 de febrero de 2025, en Madrid (España). Pedro Luis Domínguez Quevedo, más conocido por su nombre artístico: “Quevedo”, es un cantante y compositor español de reguetón, pop rap Ricardo Rubio - Europa Press

Conductores de ‘Sale el Sol’ reaccionan al accidente

En la emisión de ‘Sale el Sol’, los periodistas reaccionaron ante el accidente y compartieron más detalles sobre el estado de los asistentes que resultaron heridos al caer de las gradas.

De acuerdo con Joanna Vega-Biestro, uno de los lesionados estuvo inconsciente en el piso durante aproximadamente una hora, mientras que otro sufrió una fractura en la pierna.

La presentadora explicó que, presuntamente, se había acondicionado una zona adicional en el Palacio de los Deportes “para vender más boletos”, lo que resultó en un colapso de las gradas.

“Se acondicionó un área extra para poder vender más boletos y tener más gente ahí, pero colapsó la grada. Las personas que estuvieron allí me contaron que, al momento en que todos estaban bailando, la estructura no soportó el peso y se desplomó”, comentó.

La conductora también reveló que los heridos eran personas jóvenes, con edades de 18, 24 y 15 años, y que no recibieron la atención inmediata que se había reportado en los comunicados oficiales.

“Los primeros reportes decían que no había heridos de gravedad. A mí me dicen que una persona estuvo una hora tirada en el piso sin conocimiento y no recibió ayuda a tiempo. Otra persona sufrió una fractura en la pierna y una más tuvo que ser trasladada al hospital”, agregó.

Críticas a la organización del evento

Joanna Vega-Biestro lamentó que el accidente se hubiera producido debido a la organización deficiente del evento, en especial por la decisión de añadir gradas adicionales sin garantizar su seguridad.

“Es muy lamentable que no asuman ‘cometimos el error de poner unas gradas y no supervisar que fueran seguras’. Ese es el verdadero problema”, concluyó.