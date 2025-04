Segunda temporada de ‘Juegos Interrumpidos’ promete más drama y misterio

‘Juegos interrumpidos’ regresará a la pantalla con una segunda entrega llena de misterio, drama y un mensaje claro contra la trafico infantil, generando gran expectación entre los seguidores que quedaron enganchados con los oscuros secretos y las tensas dinámicas de su primera entrega.

Uno de los atractivos principales de esta segunda temporada será la exploración de las consecuencias de los eventos de la primera entrega. Los lazos entre los personajes se verán aún más tensos y fracturados por las revelaciones y las decisiones tomadas en el pasado.

'Juegos Interrumpidos’ (Foto: Cortesía Vix)

Como parte del próximo estreno de la segunda temporada, David Chocarro, Luis Felipe Tovar y Laura Carmine compartieron con Publimetro el proceso por el que atravesaron para continuar con la famosa historia, sin dejar a un lado el mensaje de fondo.

¿Cómo se sienten de formar parte de este proyecto que ha resonado tanto en el público?

“Estamos orgullosos, contentos, son muchas emociones bonitas que por lo menos yo puedo tener de haber participado en este proyecto, tanto en la primera como en la segunda temporada y lo que más me llena es poder llevar un mensaje tan fuerte y la situación, ¿por qué la gente lo hace? Porque siempre hay una razón detrás de estas conductas, entonces creo que como actriz estoy muy contenta y satisfecha de hacer este proyecto", dijo Laura Carmine.

Al contar con el estreno de la segunda temporada, ¿consideraron que iba a tener ese impacto en el público?

“Para mí es lo que me tiene muy emocionado, que una vez que se terminó la primera temporada, la gente quería que hubiera una segunda, una segunda entrega de esta misma historia, a mí me da mucha emoción que la gente la haya pedido, que la gente haya querido saber más sobre este tema, que la gente quiera compartir, que la gente se haya dado cuenta que no solamente es una serie más. Eso nos abre a nosotros la posibilidad de seguir ahondando sobre un tema que es muy importante y hacerlo en una producción de esta naturaleza, es de verdad siempre muy grato”, comentó Luis Felipe Tovar.

'Juegos Interrumpidos’ (Foto: Cortesía Vix)

¿Qué responsabilidades adquieren al formar parte de un proyecto así, tomando en cuenta el tema principal sobre la trata de menores?

“Eso es una responsabilidad compartida con mucho gusto para hablar de un tema que podemos visibilizar desde nuestra frontera, que es el terreno del entretenimiento, del arte, del mundo de los productos audiovisuales. Se me hace importantísimo que de alguna manera este mensaje le llegue a la gente, visibilizar que la trata de infantes es algo que está afectando muchísimo a nuestra sociedad, que las discapacidades es algo en lo que hay que tomar en consideración, que en las relaciones humanas de repente las bajas pasiones nos hacen cometer errores que tienen consecuencias fatales”, explicó Luis Felipe Tovar.

'Juegos Interrumpidos’ (Foto: Cortesía Vix)

¿Qué puede esperar el público de esta segunda temporada?

“Van a encontrar una segunda temporada que para mí los va a colmar desde todos los ángulos. En la segunda temporada eso es lo interesante, que ese punto de inflexión tiene un origen y ese origen empieza a tener una lectura verdaderamente espectacular en esta segunda temporada, porque vemos cómo fue que esos personajes llegaron a hacer estas cosas y de dónde surgió este tipo de de comportamientos que tienen a lo largo de la primera temporada”, añadieron.