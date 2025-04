Silvestre Dangond y Carin León unen vallenato y regional mexicano en ‘Cosas Sencillas’

’Cosas sencillas’ es el nuevo sencillo de Silvestre Dangond, originario de Colombia, quien une su talento con Carin León, uno de los exponentes más importantes del regional mexicano y que actualmente goza de gran influencia en la música latina.

En entrevista exclusiva con Publimetro México, Silvestre nos compartió los detalles detrás de esta inesperada colaboración y cómo lograron fusionar sus géneros musicales en una sola canción, logrando un tema que ya resuena con fuerza en el público.

Silvestre Dangond deslumbró en El Campín: el guajiro celebró sus 22 años de carrera junto a más de 35 mil espectadores (Foto de José Ricardo Maestre // comunicaciones de Silvestre) (**)

‘Cosas sencillas’, un grito convertido en canción

Cuando le preguntamos a Silvestre cómo nació ‘Cosas sencillas’, el artista reveló que fue en un momento emocionalmente complicado:

“Fue un día en el que ya no quería hacer nada, pero deseaba ser visto. Más que un reclamo, es una llamada de atención: para que me vean, para que me traten bien, porque también existo”, confesó.

Esa necesidad de conexión emocional fue lo que inspiró la creación de esta canción cargada de sentimientos auténticos, que busca resonar con quienes han sentido el deseo de ser valorados en sus relaciones.

Un encuentro inesperado… y de parranda

Sobre cómo conoció a Carin León, Dangond compartió una anécdota peculiar:

“Lo conocí de parranda, estábamos en el mismo lugar y ahí nos conocimos (...) Fui yo quien propuso la colaboración, y fue Carin quien me dijo que le gustaría cantar vallenato”, contó entre risas.

“Fue su primer vallenato, ahora me tocará a mí hacer mi primera canción de regional mexicano.”

Una fusión natural de géneros

Silvestre destacó que la fusión entre vallenato y regional mexicano fluyó de manera orgánica, y que las voces de ambos artistas se adaptaron perfectamente.

Además, expresó su admiración por el público mexicano y su sensibilidad musical: “Los mexicanos tienen oídos afinados para la música, es algo que se conoce.”

Un videoclip con shots reales

Una de las anécdotas más divertidas fue durante la grabación del videoclip, donde no todo fue actuación:“Los shots que nos echamos en el videoclip son reales. Yo me eché unos cuantos, pero Carin seguía tomando, yo ya no pude seguirle, pero él sí siguió.”

Admiración y planes futuros

Silvestre resaltó que lo que más valora de Carin León es su autenticidad: “Me gusta su sinceridad, es algo que desde un principio noté, lo sincero que es para todo.”

El colombiano también confesó que le gustaría seguir colaborando con artistas del regional mexicano, como Alejandro Fernández o Christian Nodal: “La lista continúa, es algo que me llama mucho la atención.”

Finalmente, Silvestre dejó entrever que esta colaboración podría llegar al escenario: “Estoy realizando los últimos detalles del álbum y Carin estará en Colombia, por lo que lo más seguro es que esté ahí. Si se ofrece la oportunidad de hacer gira por México, yo encantado.”

Escucha aquí el sencillo: