Yolanda Andrade estalla contra revistas de espectáculos que especulan acerca de su muerte

La salud de Yolanda Andrade ha sido noticia en los programas y revistas de espectáculos.

En el 2023 la conductora de Unicable fue diagnosticada con un aneurisma cerebral y desde entonces ha tenido altibajos.

El último de ellos a finales de 2024, cuando se trasladó a Estados Unidos para ser atendida

Yolanda Andrade estalla contra revistas de espectáculos

Luego de que la revista ‘Quién’ publicara por error hace algunas semanas una nota que informaba el fallecimiento de la conductora, Yolanda descalificó a la publicación.

Ahora la también actriz se ha vuelto a pronunciar en las redes sociales acerca de los medios que especulan con su falsa muerte.

‘Joe’ (como es conocida) utilizó una captura de pantalla de TVnotas en la que cuestionan si la presentadora había fallecido.

El portal de El Universal reportó que Yolanda escribió en dicho video “Esta es una publicación de personas incompetentes en sus respectivas trabajos que asustan y hacen daño a mis seres queridos. @quiencom eres peor que @revistatvnotas”.

Sin embargo Yolanda habría modificado el texto, pues actualmente solamente se puede leer: “@revistatvnotas @quiencom #yolandaandrade”

De acuerdo con El Universal, Yolanda también había escrito “Siempre les doy entrevistas y como ahora no me da la salud y ánimo, no se cansan de angustiar a mis seres queridos, les pido tacto por favor y que sus seres queridos tengan salud”.

Yolanda Andrade pide a revistas que dejen de molestarla

En la publicación que Yolanda subió a Instagram utilizó un audio de Instagram que se titula “Perro - Como Ch...”.