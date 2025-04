Clara Chía le hace una fuerte advertencia a Piqué tras rumores de separación

Recientemente salió a relucir la supuesta separación de Gerard Piqué y Clara Chía, no obstante, no pasó mucho tiempo para que se desmintiera. Aún así, el famoso paparazzi que dio a conocer la infidelidad del futbolista a Shakira reveló que la pareja está enfrentado una crisis y que incluso Clara Chía le puso un ultimátum.

Adriana Dorronsoro anunció la ruptura entre Piqué y Clara Chía el programa ‘Vamos a ver’: “Ha habido crisis. Sabéis que llevan muchos meses en rumores de crisis entre ellos, de hecho hace un mes apareció Piqué en Miami, en una heladería con una chica pelirroja. No sé si esa chica será el motivo o no, pero la ruptura me la han confirmado. Además esta información viene del entorno muy cercano a la pareja”.

Por su lado, Pepe del Real agregó su propia información a lo dicho por Adriana Dorronsoro: “Sé que tuvieron una crisis porque ella quería avanzar en la relación, ser madre y demás, pero él todavía tenía cierto recelo”.

Piqué y Clara Chía Instagram: @3gerardpiqué (Instagram: @3gerardpiqué)

Clara Chía le pone un ultimátum a Piqué tras rumores de separación

No obstante, no pasó mucho tiempo para que diversos medios de comunicación desmintieran la información de Adriana Dorronsoro, argumentando que se comunicaron con fuentes cercanas que aseguraron que Gerard Piqué y Clara Chía aún no terminaban su noviazgo.

De esta manera, Jordi Martín, periodista reconocido por revelar detalles acerca de la infidelidad de la que Shakira fue víctima a manos de Piqué, aseguró que aunque la pareja no decidió terminar su romance, sí pasan por una fuerte crisis.

“Me hablan de crisis, pero me desmienten ruptura. Lo que sí es cierto es que Clara Chía le ha dado ultimátum: ’O te pones las pilas y me das mi lugar en la relación, o así no voy a poder continuar”, sentenció el colaborador de ‘El Gordo y la Flaca’.