Exhiben a Cruz Martínez por llevar a abogada de Johnny Depp a defenderlo sin cédula mexicana

Cruz Martínez presentó a Camille Vasquez como la abogada que trabajará con él en su batalla legal en contra de Alicia Villarreal, a quien se enfrenta en un juicio por violencia de género. No obstante, internautas señalaron a la abogada de no tener cédula profesional mexicana, por lo que no puede ejercer en el país, hecho que generó burlas en redes sociales.

En febrero trascendió la noticia sobre la denuncia por violencia intrafamiliar que Alicia Villarreal impuso en contra de Cruz Martínez, luego de que la cantante hiciera una señal de auxilio al finalizar su concierto en Zitácuaro, Michoacán, situación que se volvió tendencia en redes sociales y generó un sinfín de comentarios.

Cruz Martínez se enfrenta a Alicia Villarreal con defensa de Camille Vasquez

El 24 de abril por la mañana Cruz Martínez y Alicia Villarreal se encontraron en una audiencia que se llevó a cabo en las oficinas del poder judicial en Nuevo León. El fundador de los Kumbia Kings sorprendió al aparecer junto a Camille Vasquez, abogada famosa por defender a Johnny Depp en su juicio en contra de Amber Heard.

La situación generó muchas opiniones en redes sociales, no obstante, algo que llamó la atención fue el hecho de que Camille Vasquez no tiene cédula profesional mexicana, por lo que no puede ejercer su trabajo en el país, tal como ella lo mencionó a los medios de comunicación que la interceptaron en la audiencia, y aseguró que un equipo de abogados que trabaja para ella en Monterrey se harán cargo del caso.

“Fue una estrategia bien montada para conseguir tiempo”, “Ganó tiempo y quiso desconcertar”, “Aparte de la abogada de Johnny Depp también le quiso copiar el look”, “Quedará como un payaso”, “Con su carita de nopal y su abogada gringa” y “Patético show”, fueron algunos de los comentarios que surgieron al respecto en redes.