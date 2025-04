Fallece querido actor mexicano a pocas semanas de la muerte de su hijo

La escena del entretenimiento mexicano vuelve a vestirse de luto, ya que este 24 de abril se dio a conocer la muerte de Edgar Frías Font, reconocido actor mexicano que actualmente se encontraba viviendo en Guatemala en compañía de su familia.

La noticia fue confirmada a través de una publicación de la cuenta de La Asociación Nacional de Actores, misma que envió sus condolencias a los seres queridos cercanos del intérprete mexicano.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Edgar Frías Font ‘Edgar Font’, miembro de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en paz”.

Pese a que aún se desconoce la causa oficial de muerte de Edgar Frías Font, la noticia ha generado conmoción, entre sus seguidores, especialmente porque hace tan solo unas semanas, el actor anunció la muerte de su hijo, el cual fue diagnosticado con cáncer.

“Mi niño en un mes se me fue. Perdió la batalla contra el cáncer. Fue diagnosticado el 15 de enero, pero desafortunadamente la leucemia en hombres adolescentes ataca muy agresivo. Siempre fue atleta, pero nunca entenderemos el por qué a él”, escribió el artista en una publicación.

Al respecto de las reacciones, Claudia Aline, esposa del actor, dedicó un emotivo mensaje a través de sus cuenta oficiales, señalando su incertidumbre ante las pérdidas que ha tenido que afrontar en tan poco tiempo, tomando en cuenta que no solo se trata de la muerte de su esposo, sino también de la de su hijo de 15 años.

“No sé por qué la vida me está jugando esta mala pasada, no sé qué me quiere enseñar, pero mi esposo se fue a cuidar a su hijo pequeño, mi compañero de vida no pudo con el dolor de haber perdido a su pequeño. Estaremos en capillas señoriales para quienes deseen acompañarlo, acompañarnos y abrazar a su familia”.