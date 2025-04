‘Mexicánicos Estado de México’ mezcla el talento y el conocimiento en su nueva temporada

En la nueva temporada de ’Mexicánicos’ se presenta el taller de Effi Muñíz en el Estado de México, donde ocurren transformaciones impresionantes, así como restauraciones y customizaciones que surgen de las ideas del Effi Team, liderado por Effi Muñíz, que es un experto que cuenta con 19 años de experiencia en el campo; su esposa Fernanda Muñíz, que se desempeña como administradora; Fernando Muñíz, encargado del taller, y otros miembros del equipo como los maestros George y Alex, y Jesús Dávida ‘Hormiga’.

’Mexicánicos Estado de México’ se estrenará el 6 de mayo en Max y Discovery, y lanzará un capítulo nuevo cada martes. Además, contendrá la participación de invitados especiales de la talla de Miguel Rodarte y Pepe Aguilar.

De esta manera, Effi y Fernanda Muñíz, así como Miguel Rodarte, se acercaron a Publimetro para hablar sobre su experiencia en el programa.

La calidez del trabajo en equipo sobresale en ‘Mexicánicos Estado de México’

¿Qué es lo que los motiva a crear proyectos innovadores?

Effi Muñíz: El taller es nuestra vida y es lo que nos sigue llevando a cosas como trabajar con artistas. Estamos muy agradecidos con Warner Bros por la oportunidad que nos dieron en este proyecto.

Fernanda Muñíz: Yo puedo aportar que, aparte de tener familia, y que se ha convertido de ser un hobbie a un trabajo, es que es parte de nuestro día a día, ya no podemos vivir sin camionetas.

¿Cómo fue la experiencia trabajando con el equipo de ‘Mexicánicos’?

Miguel Rodarte: Cuando descubrí el taller de Effi y Fer y vi todo el trabajo que habían hecho y las piezas que arman, el sello tan auténtico que tienen de lo estético, el hecho de que también es un negocio familiar y las miles de ferias a las que han estado y los premios que han ganado a nivel internacional, para mí fue una gran oportunidad ir a conocerlos.

Estoy muy honrado y me siento muy afortunado de abrir por primera vez ’Mexicánicos Estado de México‘. Yo ya era fan de ‘Mexicánicos’, me encantaba verlo. Creo que hay un universo dentro del mundo de la mecánica que nos atrae a todos. También es la parte que me tocó explorar: la calidez humana que hay dentro de un taller, trabajar en equipo, la nobleza del oficio y la creatividad que se involucra. Todos esos elementos atrapan a la audiencia.

Llegué a pedirles si me daban chance de trabajar un rato con ellos, para conocer y empaparme del oficio del mecánico. Lo necesitaba para hacer lo que los actores llamamos vividoras, que son experiencias externas que realizamos para tener un entendimiento de nuestros personajes y necesitaba conocer el universo del mecánico para incorporarlo a mi realidad, pues uno de mis personajes fue mecánico.

¿Cuál dirías que fue la parte que más te gustó de aprender de este oficio?

Miguel Rodarte: El ambiente de trabajo en equipo en el taller. A pesar de que es un trabajo rudo y de mucho conocimiento, también existe un muy buen ambiente. Eso es justamente lo que conecta a la gente, el ambiente de trabajo que se genera con esa relación tan familiar y de carrilla, porque se trabaja, pero también se divierte uno haciéndolo.

Es uno de los elementos más satisfactorios. La nobleza del oficio y la capacidad de trabajo en equipo; el que todos pongan su voluntad en un solo proyecto y que se geste, se dé. Eso es lo que tiene a todo el mundo fascinado y, en el caso de ’Mexicánicos Estado de México’, se van a encontrar con un espacio donde la calidez sobra.

¿Cuál fue el reto más grande al que se enfrentaron en esta nueva temporada?

Fernanda Muñíz: Adaptarnos a nuestros proyectos, al calendario de la producción.

Effi Muñíz: Para mí, el mayor reto de todo el proceso que estamos viviendo fue trabajar con los artistas que están con nosotros. Lo sentí un poquito diferente a lo que siempre he venido haciendo.

La creatividad y la experiencia se vuelven uno mismo en ‘Mexicánicos Estado de México’

¿Cómo manejan la presión de cumplir con las expectativas de los clientes para que todo salga con la calidad necesaria?

Effi Muñíz: Gracias a nuestro Effi Team que está detrás de nosotros, que es un equipo súper confortable, que les digo: “vamos a trabajar horas extras, vamos a hacer ciertos trabajos”, y ellos están ahí siempre presentes. Gracias a mi Effi Team podemos avanzar en tiempo y en forma para los proyectos tanto del programa de ’Mexicánicos‘, como los proyectos que teníamos anteriormente.

Fernanda Muñíz: Cada integrante está dando su máximo, está súper comprometido con nosotros, porque además todos los que estamos aquí en el taller somos apasionados por lo que hacemos y ese es el soporte que necesitamos.

¿Cómo es su proceso creativo? ¿De dónde salen las ideas?

Effi Muñíz: Con la experiencia que vamos tomando, al principio me costó un poco más de trabajo, pero cuando era más joven también me ayudaba mucho en los realities para ver cómo hacían todo eso.

Al ver un producto en obra negra y después terminado se vienen muchas ideas a la mente y es ahí donde uno está soñando y está creando. Como restaurador eso es lo padre, que todos nuestros proyectos traen mi esencia y la de mi equipo.

Fernanda Muñíz: Además de que Effi siempre sale. Desde hace muchísimo tiempo está en todos los lugares donde haya camionetas. Te puede decir exactamente de qué modelo es, todo. Desayuna, come y cena camionetas y todo lo que puede sobre autos.

Miguel Rodarte: A mí me dejó muy impresionado que son unos verdaderos artistas. Trabajan transformando técnicamente todo, pero ven en función de una estética y de un diseño. ’Mexicánicos Estado de México’ trata de mostrar eso y también desde la parte emocional de la creación y del trabajo en equipo.

¿Hay algo en específico que esperan que el público se lleve de esta temporada?

Effi Muñíz: Que nos conozcan, que vean todo lo que podemos hacer también los Mexicánicos en nuestro taller, que lo conformamos con mi Effi Team y mi esposa. Me gustaría ver la cara de la gente cuando nos vea al aire y que vean que podemos hacer muchas cosas padres. Estamos muy contentos y agradecidos con Warner Bros, Discovery y Max por la oportunidad que nos están dando y queremos demostrar que podemos hacer las cosas, y espero les guste mucho.

Fernanda Muñíz: Que conozcan nuestro universo, porque es un todo que no podemos explicar con palabras. Estamos emocionados y estamos muy agradecidos con Miguel Rodarte por el honor que tuvimos de que fuera nuestro padrino y nuestro trabajador.