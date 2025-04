Festival Sonorama rompe el silencio por tragedia en AXE Ceremonia y exige esclarecer los hechos

El festival AXE Ceremonia 2025 terminó en tragedia el pasado sábado 5 de abril, luego de que, alrededor de las 17:00 horas, una grúa utilizada como “punto seguro” del evento colapsara, aplastando a dos personas. Horas más tarde se confirmó que ambas perdieron la vida.

Las víctimas fueron identificadas como Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas, fotoperiodistas que se encontraban realizando cobertura del festival. Diversos testimonios apuntan a que ambos fallecieron al instante debido al impacto, lo que contradice la versión oficial.

Festival Axe Ceremonia

Indignación en el gremio periodístico

La noticia generó conmoción en el gremio periodístico y ha encendido las alarmas sobre las condiciones de seguridad para quienes cubren eventos masivos. Colectivos de periodistas y otros festivales musicales se han manifestado, exigiendo justicia y el esclarecimiento de los hechos por parte de las autoridades.

Uno de los posicionamientos más firmes fue el del Festival Sonoroma México, que anunció la cancelación de su presentación en el Parque Bicentenario como muestra de solidaridad.

Sonoroma recuerda a Berenice y Miguel

Durante su conferencia de prensa, el equipo de Sonoroma dedicó un emotivo momento a recordar a los fotoperiodistas, denunciando la falta de claridad en las investigaciones y la ausencia de responsabilidad por parte de los organizadores de AXE Ceremonia.

“Berenice y Miguel no están, entonces es algo con lo que no contábamos y que ha sido duro para todos. No quiero ni imaginarme lo que ha sido para sus familias y lo que ha sido para todos nosotros, para el colectivo de periodistas mexicanos que habéis sufrido esta situación tan complicada”, expresó uno de los voceros, visiblemente conmovido.

Llamado a honrar su memoria

Sonoroma también alzó la voz para exigir justicia y honrar la labor periodística de Berenice y Miguel, quienes murieron mientras cumplían con su trabajo.

“Lo primero que tengo que decir es que debemos recordar lo de Berenice y Miguel, que ojalá… lo mejor que nos hubiera pasado, cambiaríamos todos los festivales del mundo porque ellos estuvieran aquí con nosotros.”

La conferencia concluyó con un mensaje de agradecimiento hacia la prensa, reconociendo su papel fundamental en la cobertura de este tipo de eventos:

“Quiero dar las gracias, voy a pasar dando las gracias todo el tiempo que creo es lo que deberíamos hacer, quiero dar las gracias a todos los periodistas que están presentes aquí en esta mañana.”