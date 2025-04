Muere joven actor mexicano tras ser hospitalizado de emergencia; ¿Cuál fue la causa de muerte?

El mundo del teatro en México está de luto. Recientemente se confirmó el fallecimiento de Jimmy Varsan, actor que formaba parte del elenco de la obra Un Hamlet, presentada en el Teatro Julio Prieto (Xola).

La noticia fue dada a conocer a través de las cuentas oficiales del recinto, así como por colegas y miembros de la comunidad teatral, quienes lamentaron profundamente la pérdida de un artista apasionado por el escenario.

“La producción y todo el equipo del Teatro Xola lamentamos profundamente la pronta partida de nuestro compañero y amigo. Nos unimos al dolor de su familia, amigos y de toda la comunidad teatral, enviando nuestras más sinceras condolencias. Su recuerdo vivirá siempre en cada aplauso, en cada función y en cada corazón que tocó con su arte.”

El actor Sergio Cuéllar, también integrante de Un Hamlet, compartió un emotivo mensaje sobre los últimos momentos de lucidez de Varsan:

“Mil gracias a todos, ha sido muy difícil todo esto. En los últimos momentos de lucidez, Jimmy preguntaba por la hora y repetía los textos de la obra, así que lo despediremos en la última función y cierre de temporada. La función será dedicada a la memoria de nuestro Jimmy. Jimmy Varsan, nuestra reyna estará presente porque ‘el show debe continuar’”.

Desde la producción de Un Hamlet también se ofreció un mensaje de despedida:

“A nombre del elenco y la producción de ‘Un Hamlet’, compartimos este homenaje para Jimmy Varsan. Tu talento, tu generosidad y tu amor por el teatro dejaron una huella imborrable en cada uno de nosotros. QEPD.”

¿De qué murió Jimmy Varsan?

Hasta el momento, no se han confirmado las causas oficiales del fallecimiento. Sin embargo, días antes, su amigo Javier Reivaj publicó en redes sociales que Varsan se encontraba intubado y en estado grave.

“Hola a tod@s, hoy me acerco a ustedes para pedirles su apoyo, no es algo que acostumbre pero una persona muy querida está en una situación muy delicada. Mi amigo y gran artista Jimmy Varsan, quien me ha acompañado como performista en algunos de los eventos más importantes que he tenido, está muy delicado de salud. Hasta el momento no tengo mucha información, fue algo abrupto y él ahora se encuentra entubado en neurología y en una condición muy grave.”

Última función en su honor

Como homenaje, se ha confirmado una última función de la obra Un Hamlet, dedicada a la memoria de Jimmy Varsan. Tendrá lugar el próximo lunes 28 de abril a las 20:00 horas en el Teatro Xola Julio Prieto, ubicado en la colonia Del Valle, Ciudad de México.