Víctima de Jeffrey Epstein y príncipe Andrés se quita la vida; esto se sabe

Virginia Giuffre, quien acusó al controversial empresario estadounidense, Jeffrey Epstein, y al príncipe Andrés de Inglaterra de abuso sexual, se suicidó en su casa en Australia, anunció su familia este sábado por medio de un comunicado.

“Con el corazón completamente roto, anunciamos que Virginia falleció anoche en su granja en Australia Occidental”, afirmó la familia en un comunicado facilitado por su agente. “Perdió la vida debido a un suicidio, después de haber sido, durante toda su vida, víctima de abusos sexuales y tráfico sexual”, declara el escrito.

Giuffre, quien contaba con dos nacionalidades, la australiana y estadounidense, tenía 41 años y hace años había acusado al fallecido magnate Epstein de usarla como esclava sexual.

Virginia Giuffre quien denunció al príncipe Andrés y Jeffrey Epstein, revela que le quedan pocos días de vida (Redes Sociales)

Acusó al hijo de la reina Isabel II

La mujer también aseguró que el príncipe Andrés de Inglaterra la había agredido sexualmente cuando tenía 17 años, sin embargo, el hijo de la reina Isabel II negó las acusaciones y habría pactado con ella un acuerdo multimillonario para evitar ir a juicio.

“No hay palabras que puedan expresar la grave pérdida que sentimos hoy con el fallecimiento de nuestra dulce Virginia”, dijo la familia, que alabó su “increíble coraje”.

En el comunicado se aseguró el dolor emocional y psicológico con el que cursó Virginia y cómo fue pesado sobrellevar la situación hasta el final.

“Al final, el daño del maltrato fue tan pesado que se hizo insoportable para Virginia”, agregó.

A principios de abril se dio a conocer que Virginia había sufrido un grave accidente de tránsito que la obligó a estar en hospitalización. Días después la mujer publicó en Instagram un alarmante mensaje junto a una fotografía con heridas y hematomas en su rostro.

“Tengo insuficiencia renal, me han dado cuatro días de vida, me han traslado a un hospital especializado en urología. Estoy lista para irme, aunque no hasta que vea a mis niños por última vez”, escribió.

Virginia falleció y deja a tres hijos -Christian, Noah y Emily- que eran “la luz de su vida”.