Conductora de ‘Sale el Sol’ estalla al ser estafada en concierto de Katy Perry: “da coraje”

Una conductora de ’Sale el Sol’ demostró su enojo en el programa luego de haber sido estafada en el concierto de Katy Perry. La presentadora aprovechó para advertir a su público de este tipo de fraude y exhibió las pruebas de la trampa de la que fue víctima por parte de supuestos trabajadores de la Arena CDMX.

Katy Perry tuvo tres conciertos en la Arena CDMX como parte de su gira mundial ’The Lifetimes Tour‘. El primero sucedió el miércoles 23 de abril, el segundo el viernes 25 y el tercero el sábado 26. Miles de fanáticos se reunieron en el recinto para escuchar en vivo los más grandes éxitos la cantante, como ’Fireworks‘, ’The one that got away’ y ’Part of me’

No obstante, no todo fue felicidad, ya que la periodista Ana María Alvarado reveló en ’Sale el Sol’ que fue estafada tras su visita al recinto, pues le ofrecieron la compra de un lugar en el estacionamiento VIP, la cual aceptó sin saber que no existía tal espacio en la Arena Ciudad de México que se ubica en la alcaldía Azcapotzalco.

Ana María Alvarado (Foto: Instagram.)

¿Cómo estafaron a Ana María Alvarado en el concierto de Katy Perry?

Fue en una transmisión reciente de ’Sale el Sol’ que Ana María Alvarado denunció una estafa que sufrió al asistir al concierto de Katy Perry: “Fui al concierto de Katy Perry en la Arena Ciudad de México y a Joana se la hicieron también en el Auditorio. Gente con chalecos, gafete, pero todo, te dicen que te venden el estacionamiento VIP y entonces caí en la trampa”.

Más tarde cayó en cuenta de que no existía tal zona VIP dentro del recinto: “Lo hacen en varios lados y está muy bien estructurado. Esto no es responsabilidad de los lugares, porque es de las puertas para afuera, pero no compren. No hay VIP y no hay boletos en la Arena”.

“Me cobraron 200 pesos”, reveló la periodista y mostró su descontento ante la situación: “Te da coraje que te vean la cara”.