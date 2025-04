Eugenio Derbez explica porqué ya no comenta temas ‘delicados’ en redes

Eugenio Derbez se mostró emocionado al reencontrarse con el público y, aunque el tiempo era limitado, aprovechó para compartir las novedades de su carrera. Actualmente trabaja en El Juicio, una serie de Amazon Prime que se estrenará a finales de año y que representa uno de los mayores retos de su trayectoria artística.

Eugenio Derbez en los Premios Platino en Madrid (Foto: Cortesía)

“Hoy es el primer día que hablo de esto”, comentó. En esta producción, Derbez interpreta un personaje totalmente diferente a los papeles que ha realizado hasta ahora. Según explicó, el proyecto lo llevó a explorar lugares muy intensos a nivel emocional, convirtiéndose en el trabajo más dramático y fuerte de toda su carrera.

El Juicio está basada en hechos reales en los que estuvieron involucrados los Krauze. El proyecto fue impulsado por León Krauze, escrito por Daniel Caroselo y dirigido por tres cineastas distintos. Derbez comparte protagónico con Pedro Alonso, conocido por su papel de Berlín en La Casa de Papel. Aunque la fecha exacta de estreno aún no se confirma, se espera que llegue a la plataforma hacia finales de este año.

Eugenio Derbez en los Premios Platino en Madrid (Foto: Cortesía)

Sobre su relación con el público, Derbez reflexionó que, aunque le encanta hacer reír, ha notado que cada vez que expresa alguna opinión seria o con matices políticos, las reacciones en redes sociales suelen volverse intensas. “Me dicen que es bueno porque quiere decir que mi voz pesa, pero a mí no me gusta”, reconoció. Por ello, prefiere no opinar públicamente sobre ciertos temas y concentrarse en su labor como actor y creador de contenido.

Por último, reveló que le sigue sorprendiendo el veto de Televisa, y espera que la nueva película de Shrek tenga éxito, aunque él ya no participé en la voz del Burro.