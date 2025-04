Lady Gaga confirma su regreso a México durante último concierto en el Estadio GNP Seguros

Lady Gaga ha reafirmado su profundo cariño y conexión con México al presentarse durante dos noches consecutivas en el recién renovado Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México los días 26 y 27 de abril de 2025, como parte del inicio de su esperada gira ‘Mayhem’.

Tras una ausencia de más de una década desde su última visita con el ’The Born This Way Ball Tour’ en 2012, el regreso de la artista estadounidense a tierras aztecas generó euforia entre sus miles de ‘little monsters’ que se congregaron en el emblemático recinto.

Desde el inicio de su espectáculo, Lady Gaga demostró por qué es considerada una de las artistas más completas y carismáticas del mundo. Su entrega en el escenario, combinada con una producción de primer nivel que incluyó cambios de vestuario deslumbrantes, una escenografía imponente y efectos visuales impactantes, creó una experiencia para los asistentes.

La cantante no solo interpretó los temas de su más reciente álbum ‘Mayhem’, sino que también hizo vibrar al público con sus grandes éxitos que la han consagrado como un ícono del pop.

Lady Gaga habría confirmado su regreso a México durante su último concierto en el Estadio GNP Seguros

Fue durante su último concierto donde la galardonada artista expresó su agradecimiento por el cariño y apoyo del público mexicano, haciendo evidente que próximamente regresará, por lo cual sus fanáticos esperan que regrese como parte de su gira ‘The Mayhem Ball’.

“Mi corazón, nuestros corazones están con ustedes, te extrañaremos mucho y volveremos”, dijo la artista antes de abandonar el escenario.

La conexión emocional entre Lady Gaga y sus fans mexicanos fue uno de los momentos más destacados de ambas noches. La artista se dirigió a su público en español en varias ocasiones, expresando su profundo agradecimiento por el apoyo incondicional a lo largo de su carrera.

La energía, la pasión y la teatralidad que caracterizaron sus presentaciones confirmaron una vez más su estatus como una artista única y trascendente. Su gira ‘Mayhem’ conquistó México, dejando un sabor dulce y la esperanza de un pronto reencuentro en el futuro.