Lele Pons termina en el hospital tras fuerte caída en fiesta de revelación del sexo de su bebé

Durante la fiesta de la revelación del sexo de su bebé, Lele Pons sufrió un par de caídas al intentar escapar del líquido rosa que cayó del techo y empapó a todos los invitados. Además de la indignación que causó la situación en redes sociales, se reveló que la influencer llegó hasta el hospital después del incidente que pudo haber puesto en riesgo su embarazo.

El 25 de abril se llevó a cabo la fiesta de revelación del sexo del bebé de Lele Pons y Guaynaa. Rodeados de otras celebridades, la pareja recibió la noticia de que tendrán una hija. No obstante, en medio de la revelación, la influencer se cayó dos veces, lo que encendió las alarmas en redes sociales.

“Esa mujer no está lista para ser madre”, “La peor idea de revelación que he visto”, “Tan peligrosas que son esas caídas estando embarazada”, “Me dio cólera que su esposo se va corriendo a celebrar con cualquiera menos con Lele”, “Su reflejo de levantarse rápido para no pasar el oso me da estrés” y “No entiendo cómo a nadie se le ocurrió que tacones, más líquido, más mujer embarazada era mala idea”, son algunos de los comentarios que surgieron al respecto.

Lele Pons termina en el hospital tras caídas

Javier Ceriani fue el encargado de revelar que Lele Pons se fue a revisar al hospital tras el accidente ocurrido en su fiesta: “Está en este momento en el hospital Lele Pons, deshidratada. Le están poniendo suero. El embarazo está bien, pero esto merece una reflexión”.

Además, el comunicador aseguró que Lele eliminó los videos de la fiesta de sus redes sociales porque se sentía culpable: “Ella sacó este video de sus redes porque se siente totalmente culpable de que se puso a bailar incluso toda manchada de líquido”. Y reflexionó: “De verdad muy grave la situación. Otra vez más, lo que hacemos por las redes sociales, lo que hacemos por un like, lo que hacemos por llamar la atención en nuestras redes. ¿Vale poner en riesgo a tu bebé por un show para un reel de Instagram?”

Más tarde, Lele Pons cedió una entrevista para el comunicador en la que reveló su paso por el hospital: “Físicamente estoy muy bien, todo tranquilo, todo perfecto”.

“Es mucho más difícil calmarse cuando estás embarazada, algo que estoy aprendiendo, mucho estrés, sí fui a chequearme por el estrés el próximo día”, comentó la esposa de Guaynaa. “Tengo que ir a chequearme porque tengo que calmarme, tengo que ir a un lugar a calmarme, a que me ayuden”.