XG pone a aullar a toda la Arena CDMX en su primer concierto en México

XG marcó historia con su primera visita a México en la Arena CDMX, recinto en el que se reunieron todos sus ALPHAZ para aullar junto a la agrupación japonesa que interpretó los grandes éxitos que las llevaron a la fama y a embarcarse en su primera gira mundial ‘The First HOWL’.

El 27 de abril se vivió una noche sin precedentes en la Arena CDMX, pues miles de ALPHAZ se hicieron presentes en las instalaciones para recibir por primera vez a XG, girlgroup conformado por Jurin, Chisa, Hinata, Harvey, Juria, Maya y Cocona, en su primera presentación en vivo en México como parte de su gira mundial ‘The First HOWL’ que sucede a tres años de su debut.

Las cantantes abrieron su show con la canción ’Shooting Star‘, para seguir con ’Howling‘, donde pusieron a todos los asistentes a aullar con ellas. Mientras aprovechaban para cambiar sus vestuarios, en las pantallas del recinto se proyectaron los testimonios de las chicas, en los que resaltaron su ardua preparación para llegar hasta donde están ahora.

XG en México Imagen de Instagram: @xgofficial

Todas saludaron al público e incluso les regalaron algunas frases en español, en las que expresaron el cariño que le tienen a sus ALPHAZ mexicanos.

De esta manera, el show continuó con un solo de cada una de las siete integrantes, en los cuales se incluyeron covers como ’You Belong With Me’ de Taylor Swift, ’Luxurious’ de Gwen Stefani y ’Toxic’ de Britney Spears.

Para finalizar, el encore se compuso por varias de sus canciones más populares, que marcaron el final del concierto y de su paso por Latinoamérica, por lo cual se mostraron tristes y nostálgicas. Fue así, que antes de despedirse interpretaron ’Puppet Show’ en medio de un espectáculo de luces, baile y vestuarios increíbles que hicieron de la noche inolvidable.

XG en México Imagen de Instagram: @xgofficial

Cabe destacar que el amor de los fanáticos resonó tanto en las integrantes de XG, que no pudieron evitar contener las lágrimas al decir adiós a su audiencia mexicana.

¿Cuál fue el setlist del concierto de XG del 27 de abril?

Las chicas ofrecieron un poco más de dos horas de concierto, en las que interpretaron desde sus más grandes éxitos, hasta covers en los que demostraron su versatilidad artística y dejaron claro que son buenas tanto para rapear, como para bailar y cantar.

Estas fueron las canciones que interpretaron en primer concierto en México:

Shooting Star (Rock ver.)

Howling

Woke Up

IYKYK

TGIF

SOMETHING AIN’T RIGHT

Thunder (Juria solo)

GALZ XYPHER / Million Cash (Maya solo)

You Belong With Me (Hinata solo)

Luxurious (Jurin solo)

GALZ XYPHER / Dirt of your shoulder (Cocona solo)

GALZ XYPHER / Big Mad (Harvey solo)

Toxic (Chisa solo)

In The Rain

Left Right

Winter Without You

Is This Love

Shooting Star

New Dance

Left Right

Puppet Show