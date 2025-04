Andrés Cepeda recolecta recuerdos de la ciudad que lo vio nacer en su nuevo álbum ‘Bogotá’

Andrés Cepeda, cantante colombiano con más de tres décadas de trayectoria en la industria musical, decidió hacerle un homenaje a Bogotá, su ciudad natal, con un álbum homónimo que, además, contiene una colaboración con Manuel Medrano que se titula ’Una flor’.

En su nuevo disco ’Bogotá’, Andrés Cepeda hace un viaje de introspección y recolecta recuerdos de la ciudad que lo vio nacer, dando como resultado un viaje musical lleno de nostalgia y alegría. De esta manera, el cantante se acercó a Publimetro para dar detalles exclusivos de su proceso creativo para este lanzamiento que ya se encuentra disponible en todas las plataformas.

Andrés Cepeda descubrió algo nunca antes visto en su colaboración con Manuel Medrano para ’Una flor’

¿Qué fue lo que te atrajo del estilo musical de Manuel Medrano para poder trabajar juntos?

Somos amigos desde hace muchos años. Una de las cosas que me gusta mucho de Manuel es su timbre de voz, que es muy especial y particular. Tenemos una serie de referentes musicales en común que nos permiten hacer música juntos. Somos de diferentes generaciones, de hecho, Manuel me escucha desde que era muy jovencito, entonces existe una relación tácita de admiración mutua.

Siempre que nos juntamos decíamos: “Tenemos que hacer algo juntos”, pero nunca se nos concretaba, siempre cada uno se ocupaba en sus asuntos. Hace unos meses me encontré con Manuel en un aeropuerto, yo venía oyendo las mezclas finales de mi álbum y, cuando me lo encontré, justo estaba escuchando ’Una flor’, que ya estaba prácticamente terminada. Se me iluminó el bombillito y dije: “Sería buenísima la voz de Manuel aquí. Esta puede ser la oportunidad de que hagamos algo”. Le compartí la canción y le encantó. A las pocas semanas nos encontramos en el estudio para grabar y así nació esta colaboración.

¿Aprendiste algo nuevo de tu experiencia colaborativa con Manuel Medrano?

Fue muy interesante. Descubrí en alguien que admiro y quiero mucho, que es Manuel, un registro que no utiliza tanto. Cuando tuve la oportunidad de dirigirlo vocalmente en el estudio y estuve jugando un poco con su sonoridad, lo llevé a cantar en tonos un poco más altos de los que acostumbraba y encontré un sonido lindísimo que me encantó.

También encontré en él algo que admiro, y es la versatilidad para pasar de un género a otro. Me identifico mucho con esa versatilidad y disfruté mucho trabajar con alguien que tiene esa capacidad de cantar diferentes músicas.

¿En qué consideras que se diferencia esta canción de tus trabajos anteriores?

No creo que se diferencie mucho. Este disco es un homenaje a mi carrera, entonces tiene como unos flashbacks de los estilos musicales que he visitado. Esta canción me lleva a mi primer álbum de solista del año 2000 y 2001 y quise recrear un poco ese sonido.

De hecho, fui al estudio donde había grabado en esa época y recluté a los mismos músicos; busqué algunos de los mismos instrumentos de percusión porque quería hacer como un déjà vu de algunas de las canciones.

‘Bogotá’ se vuelve un viaje al pasado para Andrés Cepeda

¿Qué emociones viviste personalmente al momento de la creación de este álbum?

Fue un viaje muy interesante porque lo que hice para crear el álbum fue recorrer mi ciudad y darme cuenta de que quería escribir sobre la cantidad de memorias que estaban guardadas en lugares físicos de Bogotá.

En sus avenidas, en sus parques, en sus cafés, en sus teatros, en los lugares donde estudié, donde celebré, donde me enamoré, identifiqué recuerdos muy específicos que me inspiraron a escribir las canciones. Es un álbum muy personal y muy ligado a mi vivencia dentro de Bogotá.

¿Qué esperas que el público sienta cuando escuche este álbum?

Una mezcla de nostalgia y alegría; una mezcla de melancolía con celebración, que es un poco a lo que invita ’Una flor’ y el álbum en general.

¿Crees que tus fans podrán descubrir una nueva faceta de ti en este proyecto?

Por supuesto. Las historias, la manera de hacer las canciones y de contar las experiencias es más personal de lo que yo había hecho antes. Aquí hago una exploración hacia dentro de mí mismo y creo que los fans van a disfrutar; además, van a encontrar una visión de lo que es ser hijo de una de estas ciudades, estas grandes urbes latinoamericanas donde nacemos y crecemos, que son locas, extrañas, caóticas, un poco salvajes, pero que están llenas de mucha magia y de muchas cosas bonitas a las que vale la pena cantarles.

¿Qué impresión te gustaría dar a la gente que apenas se va introduciendo a tu música?

Quiero que sientan la nostalgia y la alegría que me produce hablar de mi ciudad y que, a pesar de la distancia y por medio de las canciones, conozcan un poquito y saboreen a qué sabe mi Bogotá.

¿Nos puedes contar acerca de tus proyectos a futuro?

En este momento estoy promoviendo mi álbum y estoy en una gira que ya inicié el año pasado y continúo mostrando el material de este nuevo contenido, que me va a llevar por Canadá, Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Al final del año estaré visitando México.

Además, en el mes de junio voy a grabar un álbum en vivo con formato Big Band que espero presentar, si no a final de este año, a principios del que viene.