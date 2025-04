Bobby Larios: “Regresé con miedo a México, pero el público me abrazó en MasterChef”

Después de 18 años sin trabajar en México, Bobby Larios volvió a pisar la televisión nacional como parte del reality MasterChef Celebrity: Generaciones, donde se convirtió en el quinto eliminado tras presentar el platillo “Volver a empezar”. Una mala cocción de los hongos fue decisiva para que el actor saliera de la cocina más famosa de México.

“Al principio no lo crees, pero cuando sales y al día siguiente caes en conciencia dices: ‘No, pues ya estoy fuera’. Me levanté tarde y pensé: ‘Aquí estamos’. Pero, ¿qué proyectazo, la verdad? ¡Qué oportunidad tan grande se me dio en la vida! Estoy tan agradecido, después de tantos años sin participar en mi hermoso país, tras vivir tanto tiempo en Estados Unidos”, compartió emocionado.

Bobby Larios superó los miedos de regresar a México (Foto: TV Azteca)

Bobby confesó que volvió con miedo, sin saber cómo sería recibido por el público mexicano, especialmente luego de las polémicas que marcaron parte de su carrera.

“Regresé con temor, no sabía cómo me trataría la gente. Y me llevé una sorpresa enorme. Estoy tan agradecido por esta oportunidad, porque este tipo de programas permiten que el público vea tu esencia. Como siempre lo he dicho: Bobby Larios es una persona transparente. Lo que haya pasado antes ya es otra historia. Hoy la vida me da esta oportunidad de mostrarme como soy, y que México lo vea también”.

Un reality que dejó huella

El actor y productor aseguró que su paso por MasterChef le dejó una experiencia inolvidable.

“Me llevo muchísimo. Nunca pensé estar en algo así. Yo vengo de una familia de cocina, mi mamá, Doña Chuy, es conocida por eso. La gente se preguntaba si yo sabría cocinar, y me fui sorprendiendo de mí mismo. Me reencontré con personas maravillosas, hice nuevas amistades y me llevo recuerdos imborrables”.

Sobre su salida, reflexionó: “Cuando lo veo, digo: ‘Ay, ¿por qué?’ Pero me quedo con tantas memorias, con las fotos, los videos, las risas, las lágrimas. Todo eso se queda conmigo”.

¿Quiénes son sus favoritos?

“Me encantaría que ganara Isaías. Es joven, tiene 21 años y todo un camino por delante. También admiro a la señora Ofelia Medina, me encantaría que llegara lejos porque demuestra que siempre hay oportunidades, incluso para quienes ya tienen una carrera consolidada. Dani, el influencer tapatío, también me gustó mucho, tiene una vibra muy sencilla y auténtica. Y bueno, uno nunca sabe, tal vez haya un repechaje y regrese... todo puede pasar en la televisión”.

Encuentros memorables

“Convivir con personas como Memo Ríos, Ofelia Medina, Anabel Ferreira, Rosalía Chagoyán (la mítica Lola la Trailera), Plutarco Haza, Luis Fernando Peña, Andrea Noli o Bárbara Torres fue un privilegio. A Plutarco no lo conocía bien y hasta me caía mal, pero cuando platicamos, cambió completamente mi percepción. Me dijo: ‘Tengo cara de sangrón, pero no lo soy’. Y tenía razón, es un tipazo”.

Un nuevo comienzo

Bobby reveló que la cocina siempre le había gustado, pero participar en un programa como MasterChef le daba terror. “Pensaba: ‘¿Qué voy a hacer?‘. Pero me dejé llevar, rompí muchos miedos y descubrí que soy capaz de más de lo que imaginaba. Me encantaría volver a estar en algo así”.

Su último trabajo en México había sido hace más de 18 años, pero recientemente protagonizó la película Antinarcóticos, disponible en VIX, junto a Héctor Soberón. “Vine a hacer promoción y decidí quedarme a ver qué más salía. Afortunadamente, apareció MasterChef”.

“Ya no soy el mismo Bobby”

“Tenía miedo de que el público no me aceptara después de tanto tiempo, pero fue al contrario. Estoy muy agradecido. Claro que uno se arrepiente de cosas del pasado, pero muchas veces te orillan las circunstancias. Lo importante es que ya no soy ese Bobby. Ahora estoy más maduro, tengo 10 años casado con una mujer maravillosa y veo la vida de otra manera. Aprendí a decir que no, a no querer quedar bien con todos, sino conmigo mismo”.