Cecilia Galliano y Gabriel Soto realizaron una obra de teatro llamada “El Precio de la Fama” donde fueron relacionados sentimentalmente, e incluso fingieron una ‘campaña’ cuando fueron captados por una revista de espectáculos.

Los rumores se incrementaron cuando una agencia de paparazzi filtró un video donde supuestamente el actor había pernoctado en la casa de la también conductora.

La ex pareja de Soto, la actriz de origen ruso Irina Baeva de 32 años de edad, con la cual Gabriel mantuvo una relación amorosa muy escandalosa por alrededor de cinco años, fue interrogada por Monserrat Oliver en el programa Monse & Joe sobre su romance con Soto.

En dicha entrevista, Irina respondió que terminó su relación por las infidelidades por parte de él que fueron públicas, además de que aseguró que existió violencia verbal por parte de Gabriel.

Cecilia Galliano explota contra la prensa por preguntas sobre Gabriel Soto

En su reciente encuentro con la prensa, Cecilia fue cuestionada sobre Gabriel Soto e Irina Baeva.

Galliano quien presume ser muy irónica, no quiso hablar del tema y ante la insistencia de la prensa respondió; “Yo no tengo nada que opinar, acabo de llegar de Argentina de ver a mi mamá, no vi nada, lo que menos me interesa es lo que me están preguntando”.

Y agregó que la empatía no es por ser mujer ni hombre “como no tengo idea de lo que pasa, entonces no puedo ser empática”, dijo.

Y sobre la pregunta de cómo está su relación con Gabriel, en tono molesto comentó que está enfocada en trabajar, no le interesa hablar de él, pero sí podría trabajar con él y que ya no quiere seguir bailando en este ‘baile’.

Pues asegura que no le interesa, no es su estilo, no quiere tener problemas, por eso no tiene novio y le pidió a la prensa en tono exigente que suelten el tema pues esto tiene ya más de un año y se retiró.