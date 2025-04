Diego Luna y Genevieve O’Reilly llegan a México tras el estreno de la segunda temporada de ‘Andor’

Tras el aclamado estreno de la segunda y última temporada de ‘Andor’ en Disney+ el pasado 22 de abril de 2025, los protagonistas Diego Luna y Genevieve O’Reilly llegaron a México para promocionar la conclusión de la serie del universo de Star Wars.

Al respecto de un proyecto tan importante en este universo y en su carrera Diego Luna compartió el significado que enmarca este proyecto, en donde no solo trabajó como actor, sino también como productor.

“Me llevo la gran experiencia y la certeza de haber utilizado bien mi tiempo, de haber trabajado en algo que me representa, que me gusta, que disfruté y donde tuve la oportunidad de trabajar con gente que me hizo creer y con la que agradezco la conexión profundamente, es pura gratitud y agradecimiento”, dijo el actor mexicano.

La segunda temporada de ‘Andor’ consta de 12 episodios, de los cuales los tres primeros se estrenaron simultáneamente, seguidos de lanzamientos semanales cada martes, en los cuales se explorarán distintas líneas temporales en donde se encuentran involucrados distintos personajes.

Diego Luna y Genevieve O’Reilly llegan a México (Foto: Marisol Argumedo)

Esta entrega final explorará los eventos que llevaron directamente a la película ‘Rogue One: Una historia de Star Wars’, ofreciendo una visión más profunda de la transformación de Cassian Andor, un rebelde irónico a un héroe dispuesto a sacrificarlo todo por la causa.

Como era de esperarse, la llegada de ambos actores generó gran entusiasmo entre los fans mexicanos, quienes han seguido de cerca la trayectoria de Diego Luna como Cassian Andor y el papel crucial de O’Reilly como Mon Mothma en la incipiente rebelión contra el Imperio, haciendo evidente su interés en poder conocer el desenlace de esta historia.