Erika Buenfil, reconocida actriz mexicana con una trayectoria consolidada en telenovelas y cine, ha incursionado en nuevo proyecto, se trata de ‘Mamá reinventada’, el cual aborda la maternidad desde una perspectiva fresca y contemporánea, explorando los desafíos y las alegrías de criar a un hijo en un mundo en constante cambio. A través de su personaje, Buenfil se adentra en las complejidades de ser madre, sin perder su esencia como una persona autónoma.

La cinta se centra en la historia de Patricia, quien tras atravesar por el duelo por la muerte de su esposo, se muda con su hija Marina, por lo cual al comenzar a involucrarse en la dinámica de su vida en la ciudad, Patricia decide experimentar y cumplir distintas cosas que había frenado por ciertos estereotipos.

Erika Buenfil explora nuevos horizontes de la maternidad con ‘Mamá reinventada’ (Foto: Cortesía)

‘Mamá reinventada’ no se limita a retratar la maternidad tradicional, sino que busca ofrecer una visión más amplia y realista de las diversas formas en que se ejerce este rol en la actualidad. La cinta dirigida por Bonnie Cartas explora la reconexión entre madres e hijos, la búsqueda de la independencia, además de los retos de la crianza en una era de constante cambios.

Erika Buenfil explora nuevos horizontes de la maternidad con ‘Mamá reinventada’ (Foto: Cortesía)

El personaje de Erika Buenfil se presenta como una mujer fuerte y resiliente que, a pesar de los obstáculos, busca reinventarse y construir una relación sólida y amorosa con su hija, interpretada por Nicolasa Ortíz, quien vuelve a conectar con su mamá, al mismo tiempo de alentarla a cumplir nuevos retos. Al respecto de su próximo estreno el 8 de mayo, las actrices compartieron con Publimetro todos los detalles.

‘Mamá reinventada’ llegará poco antes del 10 de mayo, ¿cómo se siente por el estreno de la cinta?

“Yo estoy muy emocionada, no me la creo. Muy feliz, no entiendo qué me está pasando todavía, o sea, no lo proceso. Es es una experiencia nueva en todos los sentidos. Me da pena, o sea, qué pena, porque viene el estreno y me da cosa, pero muy emocionada de verme en en cine. Tenemos en manos un lindo proyecto y estamos presentando algo muy bien hecho, muy ameno y muy lindo”, dijo Erika Buenfil.

¿Cómo fue el proceso para adentrarse en la historia y en sus personales en específico?

“Yo venía justo de hacer otro proyecto y entonces poco a poco tenemos que quitarnos nuestra personalidad, que aquí no batallé tanto en la segunda parte porque jugaba un poco como soy yo, además el director y la misma historia te va llevando. Y poco a poco también nosotros nos fuimos encontrando, porque de pronto de un día para otro es tu hija y ella es tu mejor amiga, pero fue fácil y fue muy divertido, como que todo estaba puesto para que disfrutáramos. El guión es increíble, la directora era increíble, las compañeras también y nos la pasamos bien”, comentó Buenfil.

Erika Buenfil explora nuevos horizontes de la maternidad con ‘Mamá reinventada’ (Foto: Cortesía)

El concepto de la maternidad ha cambiado mucho en los últimos años, ¿ustedes cómo consideran que esta película aporta en el tema?

“Suma en reconciliarnos con nuestros papás, en no juzgarlos, en verlos de otro modo y en también los padres, las mamás y los papás o la gente mayor también de renovarse, de que ellos tienen esa alma y no es porque ya eres mamá o porque estás soltero o porque eres mayor que tú ya no tienes nada que hacer en esta vida. Al contrario, te necesita, o sea, las generaciones jóvenes los necesitamos mutuamente, es algo que se retroalimenta", explicó Nicolasa Ortíz.

Erika Buenfil explora nuevos horizontes de la maternidad con ‘Mamá reinventada’ (Foto: Cortesía)

¿Qué puede esperar el público de esta película?

“Se van a divertir mucho, es como para toda la familia, la van a gozar, también van a reconectar con sus papás o viceversa. De preferencia vayan con su mamá o con una tía o con amigas también. Pero saliendo de ahí van a querer reconciliar muchas cosas, estoy segura”, añadió Erika Buenfil.