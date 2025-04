Ivonne Montero amplía su testimonio sobre experiencia sexual no consensuada con un fantasma

Ivonne Montero, una de las actrices más reconocidas de la televisión mexicana y ganadora de una edición de La Casa de los Famosos de Telemundo, fue tendencia hace unas semanas tras realizar una impactante confesión ante los medios.

La actriz reveló haber vivido una experiencia paranormal relacionada con una entidad fantasmal, que involucró un acto íntimo en contra de su voluntad.

La famosa compartió más detalles recientemente en el programa de Gustavo Adolfo Infante El minuto que cambió mi destino, donde profundizó en lo que vivió.

Así declaró el momento:

Según su testimonio, todo comenzó tras una serie de sueños perturbadores con figuras demoníacas, los cuales derivaron en manifestaciones físicas mientras dormía.

“Empecé con sueños raros, con el diablo que me decía vengo por ti y te voy a encontrar, sabes, persecuciones. De repente empecé a escuchar voces y me empezaron a tocar cuando estaba dormida”, expresó Montero frente a las cámaras de la prensa mexicana.

La actriz relató que en una ocasión, mientras dormía desnuda, sintió que una presencia se colocó sobre ella, causándole miedo y desesperación.

“En una ocasión sí se subió a la cama con fuerza y me desperté y era una sombra que estaba encima de mí, resejando, feo. La verdad es que todavía me pasan cosas, pero ya no tan seguido, ya no tan agresivas”.

En el programa de Gustavo Adolfo Infante, Montero describió con mayor detalle el aspecto de la sombra y cómo luchó contra ella, hasta que comenzó a rezar, momento en que la presencia finalmente desapareció.

“En algún momento llegué a tener tocamientos más lascivos; ahora con la violación como tal no, eso yo nunca lo dije, si fueron ataques físicos y eso es a lo que me refiero. Uno de los más fuertes que cuento, fue una cuestión en donde yo estaba dormida de lado en una cama grande y de repente, un ser se me abalanza desde el otro lado. Yo despierto y veo a esta cosa como una sombra negra encima de mí, yo lo golpee y empecé a forcejear pero me agarró de los puños y me sometió; sentí cómo se montó encima de mí y empecé a rezar ‘El Padre Nuestro’ y el ser desapareció”, comentó.

Ve aquí el video: