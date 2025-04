Joe Jonas alista nueva etapa en solitario tras el lanzamiento de “Heart By Heart”

Preparándose para una era creativa, el cantante, compositor, actor y productor Joe Jonas presenta su nuevo sencillo “Heart By Heart“, el cual marca el camino para su próximo álbum en solitario, ‘Music For People Who Believe In Love’, el 23 de mayo.

Co-escrito con Lewis Capaldi, Savan, Oscar Holter y Max Gsus, “Heart By Heart” superpone una guitarra acústica y teclas brillantes sobre un ritmo animado. Con este telón de fondo sonoro, el amplio rango de Joe cautiva de inmediato, ya que aprovecha la emoción cruda y entrega la letra nostálgica de la canción con una sensación palpable de anhelo.

Joe inicialmente inició su capítulo en solitario con sus sencillos "Work It Out" y "What This Could Be“. Este último fue coescrito por Joe junto con el creador de éxitos ganador del premio Grammy Dan Nigro y la cantante y compositora nominada al premio Grammy Feist.

Las canciones recibieron elogios de la crítica de medios como Rolling Stone, Variety, Entertainment Weekly, UPROXX Grammy.com y más, y Billboard comentó: “Jonas aterriza en un sonido pop brillante que sintetiza una amplia gama de influencias, desde el garage-rock hasta el pop alternativo y el country de los 90, mientras canta sobre navegar por las incertidumbres de la vida y encontrar gratitud en medio de la pérdida”.

Joe Jonas alista nueva etapa en solitario con el lanzamiento de “Heart By Heart” (Foto: Cortesía)

Joe también trabajó junto a una emocionante lista de colaboradores en el proyecto, incluidos Alexander 23, Josette Maskin de MUNA, Feist, Dan Nigro,Justin Tranter, Jason Evigan, Tommy English y Joel Little, con más colaboradores y características que se revelarán pronto. Al mismo tiempo, la voz de Joe ha seguido resonando en toda la cultura.

En particular, unió fuerzas con la ganadora del Latin Grammy, Ela Taubert, en "¿Cómo Pasó? Con Joe Jonas“, que ya suma más de 31 millones de reproducciones en Spotify y 18 millones de visitas en YouTube. También ofrecieron una interpretación única en la pista en los Premios Latin Grammy 2024.