‘La más fan’, protagonizada por Kate del Castillo y Diana Bovio, se caracteriza como una propuesta que va más allá del entretenimiento, buscando plasmar un poderoso mensaje de empoderamiento femenino a través de la comedia entre dos mujeres importantes dentro de la industria del entretenimiento en México.

A través de la historia de una joven admiradora con una famosa actriz, quien regresa a México tras ser ‘cancelada’, la serie explora temas de identidad, autodescubrimiento y la búsqueda de la propia voz. La dinámica entre los personajes interpretados por Del Castillo y Bovio se convierte en un potenciador para reflexionar sobre la fuerza interior y la capacidad de las mujeres para tomar las riendas de sus vidas sin importar las expectativas sociales.

Kate del Castillo y Diana Bovio plasman un mensaje de empoderamiento en ‘La más fan’ (Foto: Netflix)

“La más fan” se presenta así como una producción que busca inspirar a la audiencia femenina a abrazar su individualidad, a cuestionar las expectativas impuestas y a encontrar la fuerza en sus propias voces. A través de sus personajes femeninos complejos y de una narrativa que explora las dinámicas de poder y la búsqueda de la identidad, la cinta se convierte en un espejo de las luchas y los triunfos de las mujeres contemporáneas, dejando un mensaje resonante.

Para Publimetro, Diana Bovio y la directora María Torres compartieron con Publimetro detalles inéditos de la serie que llegará a Netflix el próximo 1 de mayo.

Falta muy poco el estreno de ‘La más fan’, ¿cómo se sienten con el lanzamiento de la serie?

“La verdad es que estamos ansiosas, ya queremos que se estrene el primero de mayo, la verdad es que ha sido muy bien recibida por la prensa, ya que hicimos una función del crew y de los actores y les gusta mucho y estamos emocionadas”, dijo Diana Bovio.

Para ir a la raíz de este proyecto, ¿cómo surgió la idea de ‘La más fan’?

“Es una película de una actriz que se enfrenta al mundo de la cancelación y regresa a México para conocer a su mayor fan. Y creo que un poco esa era la idea, era hacer una película de los contrarios, de los aparentes contrarios, de dos personas que podrían nunca conocerse realmente y nunca volverse realmente amigas y como tal vez es posible a través de una comedia desfachatada y un poco con acción. Entonces la idea era hacer una película, un body comedy, pero de dos mujeres y sobre cómo puede surgir amistad a través de una historia así”, explicó María Torres.

Actualmente las mujeres han tomado mayor terreno dentro de géneros que antes eran concebidos para hombres, ¿qué pueden contarnos sobre todo el proceso por el que atravesaron?

“Fue un proceso muy bonito y muy enriquecedor, porque creo que hacer comedia con mujeres también tiene una cosa muy diferente, también abre muchas puertas a una película, que accedes a la comedia de una forma que tal vez no la hemos experimentado tanto en el cine nacional o en el cine internacional, creo que Kate y Diana se enfrentaron a esa comedia como unas valientes y es un lujo hacer una película así, que resulte además tan divertida por la conexión que hicieron las dos”, añadió la directora de la cinta.

¿Qué le pueden decir al público sobre lo que puede esperar de ‘La más fan’?

“Es una comedia de morras compas, es que no existe el término buddy movie de mujeres, pero de compas de mujeres. O sea, es un es un género que no se ha visto en México, que creo que con Kate del Castillo le da un plus increíble, que es una una comedia de mujeres, dirigida por una mujer también increíble, entonces les va a encantar, o sea, creo que los va a sorprender visualmente, en cuanto al mensaje, en cuanto a la comedia, creo que sí es algo que no han visto antes”, comentó Diana Bovio.