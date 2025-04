Amigo de Daniel Bisogno expone intereses de Cristina Riva Palacio tras muerte del conductor

Diversas teorías y especulaciones siguen surgiendo a raíz de la disputa que se originó entre familiares de Daniel Bisogno y Cristina Riva Palacio por la herencia del famoso conductor, es por ello que recientemente un amigo cercano decidió exponer los supuestos intereses de la exesposa del actor mexicano.

Amigo de Daniel Bisogno expone detalles de la relación entre el conductor y su exesposa

La revista TvNotas compartió información que proporcionó un supuesto amigo cercano de Daniel Bisogno, el cual decidió hablar por todos los comentarios que han surgido en las últimas semanas, señalando que su exesposa Cristina Riva Palacio siempre quiso obtener un beneficio del conductor de ‘Ventaneando’, mismo que nunca logró perdonarla tras la demanda que interpuso en su contra luego de su divorcio.

“Yo era muy amigo de Daniel. Lo quise como a mi hermano. Éramos un grupo de amigos muy unidos. Hablo porque es injusto lo que pasa entre su familia y su ex. Decidí hablar para que sepan que Cristina no es una perita en dulce. No es la mujer abnegada que muchos creen. Fue mala con Daniel. Lo acusó de haberla maltratado. Fue una vil mentira. Eso él jamás se lo perdonó. En aquel momento ella lo hizo para obtener beneficio. Decía mi amigo: Un buen acuerdo, tras su divorcio”, explicó.

Daniel Bisogno y Cristina Riva Palacio Instagram (Instagram)

Asimismo, sobre el proceso legal que inició Cristina Riva Palacio, el amigo de Bisogno reveló que el conductor llegó a un acuerdo económico con su exesposa para evitar cualquier tipo de inconveniente en el futuro.

“Daniel y Cristina llegaron a un muy buen acuerdo económico. La señora recibió dinero por años y eso nos lo dijo Daniel”, añadió.

Alex B revela que rechazó ofertas laborales por cuidar a Daniel Bisogno

Fue a través de una entrevista con René Franco, donde Alex B habló sobre el final de su paso por ‘Al Extremo’, señalando que después de salir del programa se presentaron un par de ofertas laborales, pero que decidió rechazarlas para acompañar a Daniel Bisogno.

“Trabajé 16 años ininterrumpidos en Azteca. Mi ciclo terminó el 5 de enero, apenas en Al Extremo. Bueno, el ciclo terminó para mí, pero déjame decirte que tuve otras oportunidades de continuar trabajando y eso sí fue decisión personal no tomarlas en ese momento porque Daniel estaba hospitalizado”, explicó.

Pese a que el conductor rechazó la oportunidad de sumarse a otros proyectos, aseguró que no tiene ningún arrepentimiento, ya que pudo compartir ese tiempo con Bisogno, sin saber que eran sus últimos meses con vida.

“Preferí cuidarlo, hacerle compañía, y dije: Cuando salga del hospital, regreso a chambear. Lamentablemente, ese día nunca llegó, pero no me arrepiento porque también esos dos meses hubiera pagado lo que fuera por vivirlos como los viví a su lado. Lo disfruté como nadie más”, señaló.