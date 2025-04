¿Andrés García fue el abusador? Sabine Moussier rompe el silencio y aclara los rumores

Sabine Moussier, reconocida por interpretar a memorables villanas en las telenovelas mexicanas, volvió a ser tendencia tras revelar públicamente que vivió una situación de abuso por parte de un actor durante el rodaje de una producción televisiva.

Aunque la actriz no proporcionó detalles sobre la identidad del agresor, sus declaraciones encendieron la especulación, ya que ha trabajado junto a numerosas figuras del espectáculo y ha grabado escenas íntimas a lo largo de su carrera.

Sabine Moussier Imágenes recuperadas de 'Secretos de Villanas 3'

¿Qué dijo Sabine Moussier?

Durante un encuentro reciente con medios de comunicación, Moussier —quien permaneció varias semanas en el reality La Casa de los Famosos— relató un episodio traumático que vivió mientras grababa una escena de cama. Según su testimonio, un actor se sobrepasó de forma completamente inapropiada:

“Simplemente estaba en una escena, y era una escena de cama, y lo que este actor decidió hacer fue tomar mi mano, se quitó la pijama, los chones, y ponerla ahí”, relató la actriz.

Sabine describió el momento como profundamente doloroso y con un fuerte impacto emocional.

“Es muy fuerte, es muy duro, es muy bajo. Pedí que no me pusieran más escenas de sexo con esa persona y fue lo único que pude hacer.”

Además, reflexionó sobre cómo habría reaccionado si el hecho ocurriera en otro momento de su vida:

“En otro momento, tengo clarísimo que hubiera reaccionado, hubiera levantado la cobija y, frente a todas las cámaras, lo hubiera expuesto.”

¿Fue Andrés García?

Tras la difusión de sus declaraciones, surgieron especulaciones en redes sociales que señalaban al fallecido actor Andrés García, con quien Moussier trabajó en la telenovela El privilegio de amar.

Sin embargo, la actriz fue clara al respecto en una entrevista posterior:

“No, mi Andrés García déjenlo dormir, déjenlo descansar en paz.”

Sabine explicó que prefiere no profundizar en el tema para evitar dañar la reputación de colegas con los que ha trabajado durante su trayectoria de más de 30 telenovelas:

“Precisamente por eso no voy a tocar ese tema, yo no voy a dejar que se piense que se castigue, nada.”

La actriz confesó que el tema surgió desde un momento sensible en lo personal, y aunque por ahora no tomará acciones legales, no descarta hacerlo en el futuro:

“Si un día decido hacer algo, lo haré.”

Sorprendentemente, también mencionó que no guarda rencor:

“Actualmente quiero y le deseo lo mejor a la persona responsable del abuso.”

Finalmente, Sabine Moussier pidió no volver a ser cuestionada sobre el tema:

“No quiero que me sigan preguntando.”