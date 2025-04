Comparten carta que escribió Miguel Ángel Hernández antes de morir en el Axe Ceremonia

Miguel Ángel Hernández, quien era un fotoperiodista que murió tras la negligencia en el festival Axe Ceremonia el pasado 5 de abril, escribió una emotiva carta dirigida a sus seres queridos cercanos antes de morir, la cual fue compartida recientemente a través de su cuenta de Instagram.

La cuenta del joven periodista se ha mantenido activa gracias a su hermana, misma que hace poco compartió que Miguel Ángel dejó una carta después de haber sufrido un accidente a la salida de un concierto en marzo de 2025.

“Quiero compartir algo muy íntimo que encontré hace poco. Es una carta que Migue escribió la madrugada del 2 de marzo, el mismo día en que tuvimos que ir a urgencias después de un accidente al regresar de un concierto. Ese día él se asustó mucho, y dejó esta carta con sus contraseñas de redes sociales y otras aplicaciones, por si llegábamos a necesitarlas”.

De acuerdo con la hermana de Miguel Ángel, el joven fotógrafo escribió una carta después del incidente que atravesaron, por lo cual compartió algunas de sus últimos deseos y agradecimientos a sus padres.

“Si me muero o algo que me lleven al pueblo, entero o en cenizas, no quiero estar conectado o algo raro solo lleven a un padre para que me unja, cuiden a los perritos bien hasta que ya no estén, a mis papás perdón por faltarles el respeto, saben cuánto los amo sin ustedes yo no hubiera sido feliz todo el tiempo que viví, gracias por las oportunidades y los sacrificios que hicieron para que pudiera hacer lo que me gusta y ser feliz”.

Asimismo, Miguel Ángel Hernández resaltó al final de su carta la felicidad que experimentó a lo largo de su vida, además de externar el cariño a cada uno de sus seres queridos.

“A mi hermana gracias por todo y perdón por no ser lo mejor para ti, sabes cuánto te amo, eres mi héroe, gracias por seguirme en todo, solo contigo lo volvería hacer. Si ofendí y lastimé a otras personas que amo, tíos, primos, sobrinos o quien sea les pido perdón, pero a veces cargaba con tanto dolor en mi ser que me impedía ver al rededor. Sean felices y no se queden en el dolor porque ahí no estoy. Fui enormemente feliz, respeten mi decisión”.

A casi un mes de la negligencia que cobró la vida de Miguel Ángel Hernández y Berenice Giles, familiares, amigos cercanos y colegas siguen exigiendo justicia por el esclarecimiento de su caso, tomando en cuenta que aún no se determinan a los culpables de su fallecimiento.