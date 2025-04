Protagonista de Televisa es acusado de intentar drogar y abusar de una menor de edad

Un famoso protagonista de Televisa, reconocido por sus papeles de villano en telenovelas, fue señalado por una influencer de haber intentado drogarla y después intentar abusar sexualmente de ella cuando era menor de edad, hecho que generó revuelo en la industria del entretenimiento en México.

Información de Radio Fórmula sugiere que en el programa de Youtube ‘Tenemos una cita’ que la influencer Fer Altuzar reveló su experiencia con Diego Amozurrutia, actor de Televisa que ha participado en producciones de la talla de ‘Cuna de Lobos‘, ‘Cabo’ y ‘Lalola‘. Cabe destacar que todo esto sucedió cuando la conductora tenía tan solo 16 años de edad.

¿Qué le hizo Diego Amozurrutia a Fer Altuzar?

Fer Altuzar narró sus primeras experiencias con Amozurrutia: “Había un actor de Televisa más grande que yo, muy guapo y estaba como hot en ese momento, me invitó a salir y fue todo muy bonito, me llevó a un show, luego una vez vez al Corona Capital, me perdí y me lo encontré, le dije: ‘¿me puedes llevar a mi casa?’ y como que se empu… porque no me fui con él, esas fueron mis dos primeras experiencias”.

Tiempo después la invitó a un evento: “Me dijo que me invitaba a una posada de Televisa, a mí me valía, yo lo quería ver”. No obstante, las cosas no salieron de la mejor forma: “Pasó por mí súper tarde, me subí al coche con él y estaba como que súper acelerado, traía una cajita y la abrió, tenía pastillas y me dijo: ‘tómate una’. Eran drogas, yo creo”.

“No sé qué era pero me presionó mucho para que me comiera una, no lo hice. Me dice: ‘ya llegamos’, nos bajamos en Tlalpan y era un motel. Pura ma… la posada”, aseguró. “Todavía me agarra de la mano y me arrastra, me dice: ‘vamos, vamos, aquí es la fiesta’. Me empieza a jalar”.

La influencer destacó que tenía mucho miedo en ese momento y que el actor estaba muy drogado.

“Le hablo a mi amiga, me pidió un Uber, pasaron por mí, él se subió conmigo al Uber y llegando a casa de mi amiga me empezó a presionar para que le diera un beso, me empezó a forzar y me acuerdo que me dio: ‘a mí nadie me hace eso’ y se fue”, concluyó.