Series y películas mexicanas se apoderan del streaming este año, arma tu calendario

Tras la oleada de historias del narco en el cine y la televisión, se avecina una nueva etapa en el catálogo de producciones originales: Netflix apuesta por poner en primer plano la diversidad, la dignidad y la autenticidad de las historias mexicanas.

Lejos de la narrativa centrada únicamente en el narcotráfico, la plataforma de streaming anunció una amplia oferta de series y películas hechas en México, que llegarán a su servicio este 2025, no solo en la ciudad, sino también en el interior del país, lo que permitirá una amplia exposición de distintos destinos.

Con una visión renovada sobre cómo contar la realidad nacional sin caer en la apología del delito, la vicepresidenta de Contenido de Netflix México, Carolina Leconte, explicó que la apuesta es retratar la mexicanidad desde todos sus ángulos.

“No todo es policías corruptos, no todo mundo es narco, no todo el mundo es drogadicto. Somos un montón de buenas personas, y ¿por qué no hablamos también de la dignidad, de la mexicanidad, de todas esas cosas?”

— Carolina Leconte, vicepresidenta de Contenido de Netflix México