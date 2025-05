Mariana Ochoa: “Yo sí me veo en un futuro con OV7, como Mocedades”

Mariana Ochoa habló con honestidad sobre las diferencias que han surgido dentro de OV7, dejando claro que, aunque hubo momentos difíciles, el vínculo entre los integrantes sigue intacto.

“Fue un episodio, un encuentro de la vida, y creo que las situaciones que están pendientes pueden solucionarse”, dijo con firmeza. “En todas las entrevistas donde me lo han preguntado, he sido clara: hubo un problema. Se trataba de una deuda, se acordaron fechas de pago, y se resolvió. No se cerró del todo, porque hay cicatrices que quedan de la amistad, de esos momentos en los que uno dice ‘me fallaron’”, dijo Mariana Ochoa en su visita a Guadalajara.

Mariana Ochoa promociona su nuevo sencillo en Guadalajara (Foto: Cortesía)

Para Mariana, el conflicto ha sido más un tema mediático que personal.

“Siempre hemos sido una familia. A la gente le sorprendió ver un aparente rompimiento, pero seguimos siéndolo. En todas las familias hay diferencias. Como cuando tu mamá deja de hablarle a la tía Juanita por un comentario... y después las cosas se arreglan. Así funciona”.

Lejos de cerrar la puerta, Mariana mantiene la esperanza de una futura reunión. “Yo sí me veo en un futuro con OV7, como Mocedades, a quienes admiro mucho. Somos una familia y tenemos un gran legado: lo que hicimos durante 30 años es muy valioso”, expresó.

Mientras tanto, asegura estar en paz y enfocada en sus propios proyectos: “Estoy aprovechando para hacer lo que me gusta, a mi manera”.