Nacho Cano llega con fuerza a México y en la premier de Malinche lanza advertencia

El musical Malinche, creado por Nacho Cano, comenzó con el pie derecho su temporada en la Ciudad de México. La puesta en escena se presenta en el Frontón México y busca rendir homenaje al mestizaje, la historia y la cultura del país.

“Malinche es una celebración de nuestras raíces y una historia de amor que une dos mundos”, dijo Nacho Cano ante los medios, visiblemente emocionado por estrenar en territorio mexicano. El espectáculo fusiona flamenco, pop y rock, acompañado de coreografías de ballet contemporáneo, efectos especiales y música en vivo, en lo que se describe como una experiencia multisensorial.

Nacho Cano enfrenta a la prensa mexicana en la premier de Malinche en CDMX (Foto: Antonio Ramírez)

El productor español explicó que su objetivo con esta obra es ofrecer una visión distinta de la figura histórica de La Malinche:

“Desde mi punto de vista, es la mujer más importante de toda América. Quiero que el público mexicano la vea con otros ojos”, expresó.

María Laura Medina, presente durante la presentación, expresó su entusiasmo por el proyecto:

“Soy muy fan de Malinche, Moctezuma y Hernán Cortés. Esta obra me tiene muy contenta”, comentó.

Cano responde a las acusaciones: “No he hecho nada malo”

Aunque la llegada del musical fue motivo de celebración, Nacho Cano también aprovechó para hablar sobre los problemas legales que enfrentó en España, donde fue acusado de contratación irregular de extranjeros para la producción.

Cano fue contundente: “Voy a ir con todo contra los criminales que me acusaron. No he hecho nada. Trajimos a jóvenes, les dimos becas y una vida maravillosa. Esto fue una cortina de humo fabricada por intereses políticos. Si no pongo las cosas en su sitio, mañana van a ir por otro artista. Hay que defender la libertad de expresión”.

Cano señaló que no permitirá que estas acusaciones manchen su reputación ni frenen su labor creativa. Su equipo legal ya prepara acciones judiciales.

Producción sin escatimar

La producción de Malinche se presenta como una de las más ambiciosas en la historia del teatro musical en México.

“Es la mayor producción que se ha hecho aquí. No hemos escatimado en nada. Nacho podría estar tranquilo en Ibiza, pero eligió seguir creando. Le va la marcha”, dijo un miembro del equipo durante la presentación.

El Frontón México, recinto histórico, fue adaptado con tecnología de punta y una escenografía de gran formato. “Cuando vean la boca del escenario, se van a impresionar”, adelantaron.

Malinche llegará al inglés y buscará conquistar Broadway

Nacho Cano también anunció que Malinche será traducido al inglés y tendrá funciones dominicales en ese idioma, como parte de su plan de expansión internacional:

“Ya es hora de que dejemos de comprar musicales extranjeros y empecemos a vender los nuestros. Malinche tiene todo para ser un éxito en Nueva York y en el mundo”.

El artista español concluyó que el proyecto es una muestra del talento, la historia y la riqueza cultural de México: “Queremos ver en Broadway un musical hecho en México, con nuestra visión y con nuestra voz”.

Antecedentes de peleas legales

El productor musical Nacho Cano, conocido por su trabajo con el grupo Mecano y por su musical Malinche, rompió el silencio hace meses tras haber sido detenido y posteriormente liberado por presunta contratación irregular de inmigrantes para su espectáculo.

En su momento, Cano arremetió contra las autoridades y los medios que difundieron la noticia, asegurando que todo fue un montaje con fines políticos. “Voy a ir con todo contra los criminales que me acusaron. No voy a parar hasta que paguen por lo que hicieron”, declaró visiblemente molesto.

El también compositor afirmó que la denuncia fue orquestada por una excolaboradora molesta con su despido. Cano asegura tener pruebas suficientes para demostrar que no hubo irregularidades y que los jóvenes extranjeros que participan en Malinche cuentan con contratos y permisos de residencia vigentes.

“Han intentado destruir mi reputación y dañar un proyecto que ha dado trabajo a muchos. Pero esto no se va a quedar así”, añadió. Su equipo legal preparó acciones judiciales por difamación y daños morales.