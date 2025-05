Lupillo Rivera habría intentado golpear a Paty Navidad en ‘La Casa de los Famosos’

‘La Casa de los Famosos All Star’ ha generado una ola de especulaciones en los últimos días, luego de que se anunciara que Lupillo Rivera abandonaba el reality show debido a supuestos problemas médicos que enfrenta actualmente.

El cantante de regional mexicano compartió un mensaje conmovedor con sus compañeros, dejando claro que se trataba de una situación crítica que debía atender fuera del programa:

“Una situación crítica, no voy a poder continuar aquí en la casa... Me la he pasado bien con ustedes, si me la he pasado mal, les pido disculpas. Me encanta este juego, me encanta ganar, perder, discutir, poner las cosas en jaque… Lo voy a extrañar mucho. A mis amigos de mi cuarto, les pido una disculpa. Perdón, no está a mi alcance, necesito atender esta situación y simplemente les deseo lo mejor”.

Tras sus palabras durante la transmisión, las redes sociales se llenaron de teorías sobre los motivos reales de su salida, con algunos internautas sugiriendo que Rivera se retiró porque sabía que iba a perder.

La Casa de los Famosos All Star

¿Lupillo Rivera intentó agredir a Paty Navidad?

Sin embargo, nueva información ha salido a la luz, y fue el periodista argentino Javier Ceriani, a través de su canal de YouTube, quien lanzó una fuerte acusación:

Lupillo Rivera habría intentado golpear a Paty Navidad durante una acalorada discusión.

“Lupillo, aparente y alegadamente, habría violentado a Paty Navidad. Empiezan a discutir, Paty es la preferida de la empresa y Niurka tuvo que intervenir para evitar que Lupillo la golpeara”, afirmó Ceriani.

Este presunto incidente cambia por completo la narrativa sobre su salida del programa, ya que una simple discusión no justificaría su retiro inmediato y abrupto. Los rumores se intensificaron al recordar que, en la segunda edición de La Casa de los Famosos México, Adrián Marcelo fue expulsado por múltiples peleas, lo que sugiere que Telemundo, a diferencia de Televisa no tolera comportamientos violentos.

“Si fue una discusión donde Lupillo quiso golpear a Paty Navidad y se tuvo que meter Niurka, no fue solo una discusión, fue un acto de violencia imperdonable de un hombre contra una mujer. Dudo que por una simple pelea lo hayan sacado de ‘La Casa’”, concluyó Ceriani.