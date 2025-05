Tomorrow x Together sorprende con doble estreno en mayo: esto es lo que debes saber

Tomorrow x Together estrena este 2 de mayo su nuevo sencillo digital, en el que HUENINGKAI participó en la composición de la letra.

Love Language es una emotiva canción de amor que muestra la energía juvenil y refrescante característica de los íconos de la Generación Z.

Los íconos de la Generación Z Tomorrow x Together (SOOBIN, YEONJUN, BEOMGYU, TAEHYUN y HUENINGKAI) estrenan este viernes en plataformas.

TOMORROW X TOGETHER lanza su nuevo sencillo digital, “Love Language”, el 2 de mayo (FOTO: HYBE)

La portada está una llamativo candado rojo con la contraseña Love Language. Este detalle se relacionó con un evento sorpresa en línea, donde los fans descifraron un intrigante mensaje.

Combinando la vibrante y animada melodía de afro house, Love Language encapsula a la perfección la energía juvenil y refrescante que caracteriza a la banda líder de la Generación Z, tras éxitos anteriores como Our Summer de su álbum debut, The Dream Chapter: STAR (2019),No Rules de su segundo álbum de estudio,The Chaos Chapter: FREEZE (2021), y I’ll See You There Tomorrow de su sexto mini álbum,minisode 3: TOMORROW (2024).

HUENINGKAI participó en la composición de la letra, combinando a la perfección un emotivo romance con la dulce voz de los miembros, para crear un himno de amor que promete conmover.

¿Cuándo se estrena?

Love Language está disponible en todas las plataformas digitales este 2 de mayo.

Tomorrow x Together llegará a las salas de cine

Hyperfocus : Tomorrow X Together Vr Concert es una experiencia inmersiva de realidad virtual que transporta a un mundo fantástico, del primer concierto en VR de los íconos de la Generación Z. Cada HYPERFOCUS Ticket Package incluye un boleto oficial y 2 photo cards aleatorias. Se proyectará el 16 de mayo en salas de cine.