Lo que Apio Quijano vio a las 3 de la mañana te dejará helado

Apio Quijano, exintegrante de Kabah, es uno de los famosos que se mantiene muy activo en redes sociales, donde suele compartir fragmentos de su vida cotidiana a través de videos y transmisiones en vivo.

Recientemente, durante un en vivo, el cantante sorprendió a sus seguidores al revelar que vivió una experiencia paranormal, aunque lejos de asustarse, la describió como “algo mágico”, pese a lo inusual del momento.

¿Qué fue lo que ocurrió?

El momento fue viralizado en plataformas como X y TikTok, donde se ve a Apio contando que, en plena madrugada, su perrita Ofe lo despertó de una manera poco habitual:

“A las 3 de la mañana Ofe me empezó a rascar como que queriéndome despertar, y Ofe nunca hace eso, al menos que quiera ir al baño... pero como que nunca va al baño realmente”.

Al abrir los ojos, Apio se encontró con una escena inexplicable:

“Miles como de lucecitas, como de estrellitas, como destellitos azules, violetas, muy raro”.

Aunque el fenómeno le resultó desconcertante, Quijano explicó que no sintió miedo ni una energía negativa. Por el contrario, describió el momento como algo bonito y protector:

“Y Ofe, pues estaba feliz viéndolas y, pues yo me quedé helado, pero no era una sensación mala... Yo sentía que no era algo negativo”.

Para el cantante, este tipo de experiencias son difíciles de explicar racionalmente, pero cree que podrían tener un significado espiritual:

“Son cosas muy raras, como que no entiendes bien de dónde vienen este tipo de cosas... pero para mí fue algo muy mágico, muy bonito. Un mensaje de que estamos cuidados. Sentí una energía muy bonita, muy protectora”.

Apio también reflexionó sobre las energías que se perciben en el ambiente hoy en día:

“Hoy en día estamos viendo unas energías negativas tremendas... mucha agresión, mucha mala vibra, ¿no?”

Aunque vivió lo ocurrido con calma, el cantante intentó darle una explicación lógica al fenómeno:

“Mi mente lógica también pensó en estática, pero en el aire se me hizo muy raro... y luciérnagas hubiera sido igual de mágico, que tuviera varias dentro de mi cuarto, con todo cerrado”.

