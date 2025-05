Pon a prueba tus conocimientos sobre Julio Iglesias con este quiz

Julio José Iglesias de la Cueva es el cantante que más ha editado sus discos en diferentes idiomas y el cantante europeo con más éxito comercial a nivel internacional.

Destacó en su juventud como deportista. Jugó en las categorías inferiores del Real Madrid, y aspiraba a incorporarse al primer equipo, pero un accidente de auto en 1962 le impidió culminar su sueño. Estuvo semiparalítico un año y medio y sus posibilidades de caminar dependían de una constante terapia y ejercicios.

Según ha narrado él mismo, un enfermero le regaló una guitarra para ejercitar las manos y sobrellevar la soledad. Poco a poco, se fue aficionando a la música y componiendo sus primeras canciones. El resto es historia.

¿Cuánto sabes sobre su vida y su trayectoria?

1. Nació el 23 de septiembre de 1943 en esta ciudad:

a) Madrid

b) Barcelona

c) Santiago de Compostela

2. Año en el que ganó el Festival Internacional de la Canción de Benidorm, con la canción “La vida sigue igual”:

a) 1967

b) 1968

c) 1969

3. Nombre de su primer álbum de estudio, el cual salió al mercado en 1969:

a) Julio

b) Yo canto

c) Julio Iglesias

4. Canción con la que representó a España en el Festival de la Canción de Eurovisión en 1970, obteniendo el cuarto lugar:

a) Por una mujer

b) Cuando vuelva a amanecer

c) Gwendolyne

5. En 1980 salió al mercado su álbum:

a) De niña a mujer

b) Hey!

c) Momentos

6. Canción que interpretó a dúo con Stevie Wonder en su álbum Non-Stop, que salió al mercado en 1988:

a) My Love

b) My Life

c) My Way

Julio Iglesias. Es un cantante, compositor, músico, productor, exfutbolista, abogado y empresario español. Es el artista latino más vendido de todos los tiempos (alrededor de 300 millones de discos). Foto: GTRES.

7. Álbum con el que, en 2015, rindió tributo a grandes compositores mexicanos:

a) México en la piel

b) México por siempre

c) México

8. ¿Cuántas veces se ha casado Julio Iglesias?

a) 2

b) 3

c) 4

9. Ha grabado esta cantidad de álbumes de estudio, en vivo y recopilaciones en 14 idiomas desde su debut a finales de los sesenta:

a) 60-69

b) 70-79

c) 80-89

10. A lo largo de su carrera musical ha cantado a dúo con decenas de artistas, pero no con:

a) Elton John

b) Plácido Domingo

c) Frank Sinatra

11. Cuántos premios Grammy ha recibido a lo largo de su carrera:

a) 1

b) 2

c) 3

12. Es considerada la canción más exitosa de Julio Iglesias, considerando ventas, popularidad y nùmero de idiomas en la que se ha grabado:

a) Hey!

b) La vida sigue igual

c) Me olvidé de vivir

Respuestas:

1 a / 2 b / 3 b / 4 c / 5 b / 6 a / 7 c / 8 a / 9 c / 10 a / 11 b / 12 c

Aciertos:

1-4 Principiante: ¿Has escuchado hablar de Julio Iglesias?

5-8 Intermedio: Te gustan varias de sus canciones, sin ser un experto en Julio Iglesias o en su música.

9-12 Avanzado: La vida no sería igual para ti sin la música de Julio Iglesias.