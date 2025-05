Aparecen sillas y se encienden las alertas: Bad Bunny podría volver a México

Algo se está cocinando en el Estadio GNP Seguros de la CDMX. Una misteriosa imagen ha comenzado a circular en redes sociales: sillas de plástico aparecieron al exterior del inmueble. No hay anuncio oficial, no hay logos, no hay escenario visible. Solo sillas vacías… esperando.

Las especulaciones no se han hecho esperar. Fans del reguetón y del trap latino ya lanzaron una teoría que retumba fuerte en redes: ¿y si es Bad Bunny? El Conejo Malo ha insinuado en entrevistas recientes que su gira Most Wanted Tour podría tener una versión internacional más íntima, con menos producción y más conexión con el público. ¿Será esta imagen la primera pista?

La locación no es casual: el Estadio GNP (antes Foro Sol) ha sido el epicentro de algunos de los conciertos más grandes de Benito en México. La última vez, en diciembre de 2022, lo llenó dos noches seguidas con su World’s Hottest Tour, y antes ya había encendido ciudades como Guadalajara, Monterrey, Tijuana y Puebla.

Esta vez, el silencio es parte del espectáculo. ¿Quién está detrás de esas sillas vacías? ¿Será que el Conejo vuelve, pero en clave de misterio?

“Solo pido 10 fechas mínimo todos tenemos derecho de verlo desde fans, possers, gente de otros estados y revendedores jajaja porfavoooor”, “Dejen de ponerlos tan seguido no me dan chance de ahorrar qp2″, “Que saque 6 fechas para que alcancemos todosVayan pidiendo prestado al banco jajaj”, “ESPERENSEEEEEEEEEEEE TODAVÍA NO PUEDOOOOO”, fueron algunas recciones de fans en redes sociales.