Video: Medio metro sufrió un aparatoso accidente automovilístico con su esposa y bebé; ¿cómo se encuentran?

José Eduardo mejor conocido como ‘Medio metro’ sufrió un aparatoso accidente automovilístico cuando viajaba con su esposa y bebé a bordo.

Así lo dio a conocer el bailarín de sonideros que se volvió viral en el 2023, a través de una transmisión de Facebook en vivo en la que anunció cómo se encuentra.

“Ayer tuvimos un accidente, banda, chocamos”, dijo y explicó que se había quedado sin frenos cuando un camión se frenó abruptamente, provocando el fuerte accidente.

Medio metro sufrió un aparatoso accidente automovilístico

“yo iba atrasito de él, y me amarré atrás de él porque no me agarraron los frenos”, relató Medio metro y explicó que su camioneta se encuentra en hojalatería tras el fuerte impacto que sufrió.

Además advirtió que publicaría una fotografía para que sus seguidores vieran cómo quedó la camioneta.

“Mire mi gente, no es mentira, cómo quedó mi Camioneta gracias adiós estamos bien" escribió en la publicación donde compartió dicha imagen.

Ante la insistencia del público por saber cómo se encuentra su bebé, Medio Metro respondió que está fuera de peligro.

Dijo que iba quedito y que gracias a Dios todos están bien. “A mi niña no le pasó nada” le dijo y agradeció que se encuentra vivo.

Redes sociales reaccionan al fuerte accidente de Medio Metro

El famoso bailarín alertó a sus seguidores y a través de los comentarios demostraron su preocupación.

“Bendito dios no te paso nada”, “Bendito dios que bueno que estás bien estaba preocupadsimo” y “Lo lamento mucho medio metro” fueron algunos de los mensajes que recibió.

Sin embargo hubo otros de burlas que recibió como “Ven por eso no les presten los autos alos niños” y “Gracias por avisar, estaba medio preocupado”.