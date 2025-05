Lupita TikTok sería investigada por la fiscalía tras caso de negligencia a su bebé

El escándalo por el estado de salud de la hija de Lupita TikTok y Ricardo Medellín generó todo un debate en redes sociales y el asunto se volvió tan mediático, que incluso se reveló que la influencer podría estar siendo investigada por la fiscalía de Nuevo León, pues se le acusó de negligencia a Karely Yamileth, bebé de apenas dos semanas de vida.

Mariana Rodríguez expuso el caso de negligencia del cual la hija de Lupita TikTok y su pareja Ricardo Medellín serían responsables, pues la bebé llegó al hospital con una deshidratación extrema. De esta manera, la primera dama de Nuevo León aseguró que la pequeña quedaría a disposición del DIF y que incluso podría llegar a capullos.

Hasta el momento no se tiene información clara acerca del estado de salud de Karely Yamileth, pues sus papás afirmaron que se está recuperando en el hospital, mientras que otras fuentes aseguran que ya fue declarada con muerte cerebral.

Lupita TikTok sería investigada por la fiscalía de Nuevo León

Fue en TikTok donde la usuaria karito8968 dio a conocer que las autoridades están pendientes de lo que sucede con Lupita TikTok: “El caso de Lupita TikTok ya tiene un informe en la fiscalía, se le va a evaluar médica y psicológicamente y si se llega a comprobar que no está apta para tomar decisiones, por fin se le va a investigar al supuesto mánager y al esposo, así que si me preguntan que todo el desmechoneo que me gané por haber hecho los videos anteriores hablando sobre Lupita valieron la pena, les puedo decir que sí”.

Mucho se ha comentado sobre la situación de Lupita TikTok y su esposo Ricardo Medellín, sobre todo por las declaraciones que el señor realizó en un podcast y que lo sumergieron en el ojo del huracán, pues reveló haber mantenido una relación con una adolescente de 14 años cuando él tenía 29; asimismo explicó que Lupita le llamó la atención pues parecía una chica de 14 años.

Cabe destacar que Ricardo Medellín de 46 años, mientras que Lupita tiene 22 años.