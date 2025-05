Mariana Ochoa agita emociones con ‘El Remolino’... y una confesión que nadie esperaba

Mariana Ochoa hizo una visita fugaz a Guadalajara para promocionar su segundo sencillo como solista, El Remolino, que forma parte de un EP con seis canciones que se irán dando a conocer a lo largo del 2025.

“Después de la gira con OV7, ahora sí que me di el gusto de empezar a hacer cosas diferentes. Me invitaron a conducir un matutino, a hacer un programa de radio... y, bueno, increíblemente todo me volvió a llevar a los escenarios y a la música. Primero monté un show de covers que me pedían para eventos privados y convenciones. Quedó espectacular, y lo presenté en La Maraka, en Ciudad de México. Nos fue muy bien, y después llegué al Lunario”, compartió en entrevista con Publimetro.

Mariana Ochoa promociona su nuevo sencillo en Guadalajara (Foto: Cortesía)

La cantante no descartó regresar pronto a Guadalajara con este show: “Este año me encantaría traerlo, y voy a repetir el Lunario el 25 de septiembre. Quiero presentar este espectáculo ya con los temas inéditos que estoy lanzando. Cuando me decidí a sacar música nueva, llegó a mis manos la maqueta de El Remolino, una canción pop”.

Fue ella misma quien impulsó el giro hacia un sonido más cercano al regional mexicano. “Me senté con María Bernal, la autora, y le dije: ‘No, esta la quiero con toques de regional’. Me gusta mucho la música de Caloncho, de Nodal, me la imaginaba en esa onda. María sacó la guitarra y empezamos a darle esos toques... y dije: ‘¡Claro! Ese es el punto’. Hoy me animo a hacer cosas sin pensar tanto en las expectativas del público o en números, simplemente con el deseo de compartir mis gustos actuales”.

Faceta de compositora

“El mundo de la música ha cambiado mucho. Antes era casi imposible lanzarte como artista independiente. Ahora sí, como con El Remolino, una balada regional pop. También he podido experimentar, colaborar con gente con la que jamás imaginé, como Saúl El Jaguar en Vámonos, que fue mi primer sencillo. Esa canción tiene más un estilo de tumbado pop”.

Y aunque pasaron más de 20 años sin componer, Mariana se reencontró con esa parte de sí. “Desde que nos reunimos con OV7 en 2010, dejé de escribir. Imagínate, tantos años... y fue María Bernal quien me animó: ‘Date la oportunidad’. Y sí, encontré un mundo muy distinto. A finales de mayo o principios de junio voy a estrenar una bachata. Después viene una cumbia. Me estoy dando el lujo de cantar esos ritmos que me gustan, que han sido parte de mi vida, pero que nunca había compartido como solista”.

¿Mariana Ochoa es ingeniera?

Al preguntarle que si no hubieras sido artista, a qué se hubiera dedicado. Así respondió: “La gente no lo imagina, pero me habría encantado estudiar Ingeniería Química. Cuando estaba en quinto de prepa, me inscribí a un concurso nacional en la UNAM. Me dieron el curso completo de quinto y sexto, sin haber llegado aún al sexto, y quedé en el lugar quinceavo a nivel nacional. Me hubiera gustado enfocarme en ingeniería de alimentos. Pero claro, no podía llevar un laboratorio en el avión. Terminé estudiando Administración”.

Reina aliada del Pride

Este año, Mariana será la Reina Aliada del Pride de Ciudad de México el próximo 28 de junio.

“Me parece un arte. No sabes cuántas horas invierten en arreglarse, los vestuarios, las pelucas. Admiro profundamente a la comunidad LGBT. Me encantan. Voy a cerrar el evento cantando en el Zócalo, y voy a presentar probaditas del show. Quiero tener artistas invitadas como Kenny (de Kenny y los Eléctricos), quien ya confirmó”.

Consejo a su ‘yo’ que inició en La Onda Vaselina

“Paciencia. La música, y el entretenimiento en general, requiere mucha paciencia. Una vez entrevisté al Escorpión Dorado y le pregunté por su éxito ‘de la noche a la mañana’. Me respondió: ‘Han sido más de 10 años de talacha’. Y así es. Hoy estoy cumpliendo sueños, disfrutando del proceso, siendo la Mariana más plena que he sido: como mujer, mamá y profesional”.

Entre la nostalgia y la libertad

Mariana reflexiona sobre los retos de iniciar una nueva etapa tras tantos años en un grupo tan querido como OV7. “Es más difícil, porque ya existe una expectativa sobre ti. Pero estoy haciendo lo que me gusta, sin presiones. Llevo siete años con mi pareja y desde ahí nace El Remolino, agradeciendo el haber encontrado el amor otra vez. También compuse una cumbia sobre las mamás que sacan adelante solas una casa... es fuerte, pero la suavizamos con ritmo y mucho corazón. Es parte de esta nueva etapa”.

OV7 y las cicatrices que sanan

Sobre los conflictos recientes en OV7, Mariana fue honesta: “Hubo un problema, sí. Pusimos fechas de pago por una deuda y se resolvió, aunque quedaron cicatrices de amistad. Pero seguimos siendo familia. Como en cualquier familia, a veces hay diferencias. Me veo en el futuro reunida con ellos, como Mocedades, porque tenemos un gran legado. Mientras tanto, estoy haciendo lo que me gusta a mi manera”.