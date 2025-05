Met Gala 2025: Todo lo que debes saber del tema y anfitriones de la nueva edición

La Met Gala se celebrará este 5 de mayo de 2025 y como cada año promete convertirse en uno de los eventos de moda más importantes de la industria por su innovador enfoque como una forma de arte que trascienda más allá del Museo Metropolitano de Arte.

A pocas horas de que se lleve a cabo la nueva edición del famoso evento de moda, aquí te presentamos todo lo que debes saber a cerca de la temática que tendrán que seguir los invitados, además de los anfitriones de la gala.

¿Cuál es el tema para la nueva edición del Met Gala?

De acuerdo con información de Vogue, el tema de este año será Tailored for You (Hecho a tu medida), el cual invita a que los asistentes pongan a prueba su creatividad y hagan una reinterpretación del concepto para uno de los eventos de moda más famosos a nivel global.

Con el tema, los diseñadores e invitados serán desafiados a reinterpretar estilos históricos a través de una visión futurista, saliendo de su zona de confort mediante diseños únicos, con el objetivo de tener un evento en donde no solo celebren la historia de la moda, sino que también presentan una mirada hacia un futuro distinto.

Por otro lado, la exhibición ‘Superfine: Tailoing Black Style’ será una de las protagonistas de la gala, ya que en esta se explora el impacto que han tenido los hombres afroamericanos dentro de la industria de la moda; cabe destacar que se encuentra inspirada en el libro de Monica L. Miller ‘Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity’, (Esclavos de la moda: el dandismo negro y el estilo de la identidad diaspórica negra).

¿Quiénes será los anfitriones para la nueva edición del Met Gala?