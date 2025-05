‘I Said I Love You First...And You Said It Back’, la versión de lujo del primer álbum colaborativo de Selena Gomez y Benny Blanco, ’I Said I Love You First’, ya se encuentra disponible. Tras su lanzamiento original, el álbum fue recibido instantáneamente con elogios y obtuvo las ventas más altas en la primera semana para ambos artistas.

La versión de lujo presenta cuatro nuevas canciones originales, incluido el tan esperado lanzamiento de la favorita de los fanáticos “Stained”, un nuevo remix de “Bluest Flame”, “Cowboy” con GloRilla y “Guess You Can Say I’m In Love” con la voz y la producción de Greg Gonzalez de Cigarettes After Sex.

Selena Gomez y Benny Blanco lanzan versión deluxe de “I Said I Love You First” (Foto: Aiden Cullen)

‘I Said I Love You First... And You Said It Back’ celebra la historia de amor de la pareja, dando a los fans una ventana única a su relación.

El álbum se dio muy naturalmente como resultado directo de la comodidad que ambos sintieron al trabajar juntos creativamente, lo que les permitió producir arte que refleja auténticamente sus experiencias. Narra toda su historia: antes de conocerse, enamorarse y mirar hacia lo que les depara el futuro.

Tracklist de ‘I SAID I LOVE YOU FIRST…AND YOU SAID IT BACK’