Vocalista de ‘El Gran Silencio’ denuncia que policía de Manzanillo lanzó gas pimienta al público

El Gran Silencio tuvo una presentación este fin de semana en la feria de Manzanillo.

El evento transcurría con normalidad cuando elementos de seguridad lanzaron gas en contra de los asistentes quienes se encontraban realizando el popular movimiento del ‘slam’.

Provocando que el público asistente (entre ellos niños) e incluso miembros del grupo resultaran lesionados.

Así lo dio a conocer el vocalista de la banda Tony Hernández a través de su cuenta de Facebook, donde llamó bofos a los policías que cometieron dichos actos.

“Pinchi criterio bofo el de los polis del evento de manzanillo”, comienza la publicación-.

Y agrega: “Entiendo que sean muy ignorantes y no entiendan que es el Slam y que no estan nada actualizados tal vez porque no hay tocadas tan seguido”.

Sin embargo dijo que sintió impotencia al ver que le lanzaban gas lacrimógeno al público.

“Habia niños chingao y solo estaban bailando . Y lo peor a mi y a varios integrantes del gran nos cayo todo el gas pimienta y aun traigo todo rojo el ojo”, reclamó.

Además compartió una fotografía en donde se observa la hinchazón que comentó.

Tony dijo que detuvo el concierto por algunos instantes porque tuvo que vomitar el gas que inhaló, además de que ayudó a algunos de los asistentes que fueron afectados.

Tras la denuncia del cantante las reacciones no se hicieron esperar y reprocharon el actuar de las autoridades.

“Les faltó barrio a los policías pero que bueno saber que estás bien” y “Lamentable, la lucha sigue, definitivamente hacia falta la música de El Gran Silencio para que les pueda abrir la mente a estos mentecatos!” fueron algunos de los comentarios que recibieron.