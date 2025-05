Captan a famoso comediante de ‘No Manches’ al trabajar como vendedor ambulante

La escena del entretenimiento ha visto desfilar a un sinfín de celebridades, no obstante, algunas se han alejado de los reflectores para tomar un rumbo distintos en su vida, como fue el caso de Furcio, quien a pesar de haber triunfado en el programa ‘No Manches’, actualmente trabaja como ‘viene viene’.

Abraham Esqueda Lozada, mejor conocido como Furcio, fue una personalidad de la televisión mexicana que compartió pantalla con Omar Chaparro a través de su participación en el programa ‘No Manches’, mismo donde ganó popularidad; sin embargo, de manera repentina su vida cambió.

Fue a través de un video del comediante Lalo Elizarrarás, en donde los usuarios de redes sociales pudieron percatarse del cambio en la vida de Furcio tras su salida de los foros de grabación, por lo cual durante la grabación habló brevemente sobre su estilo de vida actual.

“Antes que nada, buenas noches. No sé a qué horas vaya a salir. Me presento. Yo soy Furcio. Todos me dicen Furcio, porque así me conocieron en el mundo artístico, pero mi nombre verdadero es Abraham. Ese es mi nombre y la gente que me conoce me quiere seguir diciendo Furcio y no hay bronca”, dijo.

Al respecto de su su empleo actual, el comediante comentó que actualmente se dedica a cuidar automóviles y vender cigarros para poder subsistir, señalando que así seguirá para poder cubrir sus gastos personales.

“Ya estoy aquí chambeando en los carros y vendiendo mis cigarros. Aquí voy a estar todavía hasta que diga Dios”, añadió.

A pesar de que Furcio no compartió más detalles sobre su paso por los foros de grabación, algunos usuarios de redes sociales aseguraron que probablemente los productores dejaron de tomarlo en cuenta para proyectos, por lo cual el comediante tuvo que optar por tomar otro camino para poder subsistir.