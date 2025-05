Conductora de TV Azteca exhibe amenaza que recibió de parte de cantante de narcocorridos

En medio del escándalo por la cancelación de los narcocorridos y los intérpretes del género regional mexicano que han mostrado su molestia al respecto, una reconocida conductora de TV Azteca recordó la ocasión en la que un cantante la amenazó tras hacerle una pregunta incómoda.

Diversos artistas de regional mexicano han sido sancionados en días recientes por interpretar canciones dedicadas a figuras del crimen organizado. Y mientras sucede todo esto, Mónica Garza se animó a hablar sobre la vez en la que el vocalista de los Tucanes de Tijuana le lanzó una fuerte advertencia luego de hacerle un cuestionamiento que no le agradó.

La revelación sucedió en una conversación con Alejandro Zúñiga durante la transmisión más reciente del podcast ‘Perversiones de un café’.

Conductora de TV Azteca revela una de las amenazas más fuertes que ha sufrido en su carrera

Mónica Garza confesó: “Hace algunos años, durante la grabación de un capítulo de ‘Historias Engarzadas’ con una banda dedicada al género grupero, le saqué al vocalista de la agrupación una investigación que le había levantado la DEA sobre ellos a partir de que cantaban corridos dedicados a cierto personaje de la delincuencia organizada”.

“Al final de la grabación este personaje, cuando nos tomamos la foto, me dijo en secreto: ‘oiga, a ver si no me quitan a mí de cantar por sus preguntas, porque si a mí me quitan de cantar, a usted la van a quitar de estar preguntando”, recordó las palabras del cantante.

No obstante, eso no la detuvo en su carrera periodística: “Esa fue una de las primeras amenazas que yo recibí por hacer mi trabajo y por cuestionar historias que eran la verdad. Ahí la decisión más importante que uno debe tomar es la de no autocensurarse, la de no tener miedo a preguntar, a exhibir, a cuestionar. Es la verdadera batalla en favor de la libertad de expresión”.