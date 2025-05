Pablo Cruz sin miedo a las comparaciones con Chespirito ni a reacciones de Florinda Meza

Pablo Cruz, el actor que interpreta a Roberto Gómez Bolaños en Chespirito: sin querer queriendo, confesó que no tiene miedo de la respuesta del público ante el estreno de esta producción que verá la luz el próximo 5 de junio en la plataforma Max. La serie contará la vida del comediante fallecido en 2014, creador de personajes entrañables como El Chavo del 8, El Chapulín Colorado y Dr. Chapatín.

“Compartir esta serie me llena de emoción. Habrá mucha gente con la curiosidad de ver los ocho capítulos. Es un parteaguas en mi carrera, y el hecho de que la familia, Warner Bros. y el Grupo Chespirito me hayan elegido a mí… humildemente, estoy honrado”, expresó Cruz, sin tartamudear… pero con el corazón en la mano.

La serie está basada en el libro homónimo escrito por el propio Roberto Gómez Bolaños, donde relataba su vida, sus amores, sus batallas y su eterna lucha por hacer reír.

Sobre la familia del comediante, Pablo comenta: “Hemos creado una relación muy estrecha. Roberto y Paulina, quienes fueron los más involucrados en el proyecto, los quiero mucho”.

Florinda Meza

El actor evitó tocar el tema de Florinda Meza para evitar más polémicas ante la posible aparición no autorizada de Florinda Meza, quien compartió más de cuatro décadas de vida profesional y sentimental con Roberto Gómez Bolaños.

Florinda Meza ha advertido que esperará a ver el primer capítulo de la serie antes de decidir qué acciones tomará junto a su abogado, Guillermo Pous.

¿Miedo? ¡Eso fue antes!

“Yo no tengo miedo de la respuesta del público. Creo que el miedo me entró una vez que recibí la noticia, después de un proceso largo de audición. Cuando me dijeron que me quedaba con el personaje, ahí empezó el miedo. Pero al momento de grabar… se acabó”, añadió Pablo Cruz.

Muchos querían hacerlo, pero el proceso fue igual de difícil para todos. “Lo platicábamos mucho con la familia, ellos estaban ahí constantemente para compartirnos momentos con su papá, cosas que nos ayudaran a hacer un homenaje desde el corazón”.

Y sí, hubo abrazos. “De repente, les decía a Pau y a Roberto… nos abrazamos a través de este proyecto. Me ponía en la posición de si yo quisiera hacer una serie sobre mi papá, todo lo que me involucraría emocionalmente. En ese sentido, me sentí privilegiado y afortunado”.

Pablo está feliz de que haya una audiencia amplia esperando esta serie con tanto fervor.

“Da alegría saber que hay una comunidad deseosa de ver este trabajo. Por supuesto, esta es una imagen más clara y profunda de quién era esa persona que todos conocimos, su familia, sus peleas, y la importancia que le daba al talento de la gente con la que trabajaba”.

¿Habrá comparaciones?

“Si las hay, son bienvenidas. Ya tomaron las decisiones de quiénes formamos la familia de ficción y pues bueno… si hay otros intentos en el futuro, serán siempre bienvenidos”, dijo Cruz.

Torta de jamón

Una de las estrategias más simpáticas que asumió Pablo Cruz fue la de comer como lo haría el mismísimo Chavo del 8. Y tratándose de un niño huérfano que siempre tenía hambre… ¡el reto era triple!

“Era tratar de comer un poquito como comería el Chavo… Comía un sándwich de jamón una vez en cada comida: uno en el desayuno, otro antes de que cortaran a comer. Me echaba una hora comiendo, una hora durmiendo. Luego me despertaba en la noche, después de trabajar… y me echaba otro sándwich. Y a dormir”, contó.

En la serie, además de Pablo Cruz están Arturo Barba como Rubén Aguirre El Profesor Jirafales; a Miguel Islas como Ramón Valdés Don Ramón; a Paola Montes de Oca como María Antonieta de las Nieves La Chilindrina; a Andrea Noli como Angelines Fernández La Bruja del 71; y a Eugenio Bartilotti como Edgar Vivar El Señor Barriga”.

¿Cuándo se estrena Chespirito: sin querer queriendo?

5 de junio por Max. Y como diría el Chapulín: ¡Síganme los buenos!