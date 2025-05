Shakira comete bochornoso error y revela embarazo de Rihanna antes de tiempo

Fue en la Met Gala que se celebró el pasado lunes 5 de mayo que Rihanna de 37 años apareció en la alfombra roja con una pancita que delató su embarazo. No obstante, minutos antes de que Rihanna hiciera público su tercer embarazo del rapero A$AP Rocky, Shakira ya lo había revelado en los medios accidentalmente.

Rihanna causó furor en la Met Gala que se celebró el pasado lunes 5 de mayo de 2025 al anunciar su nuevo embarazo. La cantante llevó a la alfombra roja del evento de moda más importante del año luciendo su pancita que reveló que está a la espera de su tercer bebé.

Los comentarios al respecto no se hicieron esperar en redes sociales, por lo que usuarios de X dejaron mensajes demostrando su felicidad por la intérprete de ‘Umbrella’: “El embarazo se le ve tan bien a Rihanna”, “Estoy muy feliz por Rihanna y Rocky” y “Esta será la familia más hermosa de todos los tiempos”.

Rihanna Imagen de Getty Images

Shakira revela embarazo de Rihanna antes de tiempo

En un video quedó plasmada la manera en la que Shakira expuso a Rihanna, pues la colombiana no sabía que los medios aún no se enteraban de su embarazo.

Todo sucedió cuando los reporteros le preguntaron a quién esperaba ver en la alfombra roja del exclusivo evento, a lo que la intérprete de ‘Antología’ respondió: “¡Rihanna! Quiero verla, tengo muchas ganas de verla, me acabo de enterar de la noticia”.

Los reporteros reaccionaron con asombro y le preguntaron de qué noticia hablaba, por lo que Shakira reveló: “Está embarazada”. No obstante, no pasó mucho tiempo para que se diera cuenta del error que había cometido: “Ay Dios mío. ¿Se suponía que no debía decirlo?”

A los pocos minutos Rihanna desfiló por la alfombra roja dejando al descubierto su tercer embarazo.