Actriz de ‘La Rosa de Guadalupe’ sufre robo en CDMX y recibe amenazas del asaltante

Carmen Baqué, actriz conocida por su participación en La Rosa de Guadalupe y exintegrante de La Isla, denunció públicamente haber sido víctima de un violento robo en la Ciudad de México. A través de sus redes sociales, relató que su camioneta fue intervenida en la colonia Anzures y que, tras el asalto, recibió amenazas de muerte por parte del presunto delincuente.

De acuerdo con su testimonio, el domingo pasado dejó su vehículo estacionado en la colonia Anzures mientras salía a correr con su pareja, y al regresar, encontraron que el vidrio estaba roto y varias pertenencias habían sido sustraídas. El asaltante la contactó después por WhatsApp para amenazarla a ella y a su familia.

¿Cómo fue el momento del robo?

Carmen compartió los detalles en un video en su cuenta de Instagram. Explicó que aproximadamente a las 6:15 de la mañana del 4 de mayo, estacionó su camioneta entre las calles Shakespeare y Edgar Allan Poe, y se fue a correr acompañada de su pareja, el coach Miguel. Al volver, notaron que el vehículo había sido saqueado.

“Hoy quiero contarles algo que me dolió, que me dio miedo y también me dio mucho coraje”, expresó. En el interior de las mochilas robadas había identificaciones oficiales, un pasaporte, el celular de su pareja, tarjetas bancarias, equipo de grabación, maquillaje y su equipo de entrenamiento TRX. “Cosas que compramos poco a poco y durante muchos años”, lamentó.

Carmen también relató que gracias a un AirTag —dispositivo de rastreo de Apple—, logró identificar el paradero temporal de los objetos robados y solicitó el apoyo de una patrulla. Sin embargo, no pudieron recuperar nada al no contar con una orden judicial.

“Aunque me dé miedo denunciar y sacar a la luz lo que me pasó, voy a seguir hasta que se haga justicia”, afirmó la actriz.

Recibe amenazas tras el robo

Además del robo, Carmen reveló que recibió una amenaza de muerte a través de WhatsApp, donde el presunto ladrón le exigía eliminar la cuenta telefónica de su pareja. “Nos pedía que elimináramos la cuenta de teléfono de Miguel”, dijo.

La actriz investigó por su cuenta y logró ubicar al agresor. “Con ese número di con su perfil en redes sociales, vi su cara, coincidía con el video, vi su automóvil, sus placas”, detalló. Pese a contar con esa información, la denuncia interpuesta en el Ministerio Público aún no ha tenido avances.

“Hoy tenemos todo: la ubicación, las placas, el video, el rostro del agresor y aun así no pasa nada”, expresó con frustración.

