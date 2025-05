Alex B habría sido estafado en medio de disputa por herencia de Daniel Bisogno

Alex B vuelve a ser tema de conversación, ya que en medio de la disputa que se originó por la herencia de Daniel Bisogno, se dio a conocer que el conductor habría sido estafado por el agente Artur Vázquez.

Fue a través de la publicación del video del actor Gary Centeno, quien expuso el modus operandi de Autor Vázquez, por lo cual solicitó el apoyo de los usuarios para difundir la información de forma masiva.

“Vengo a pedir su apoyo porque he sido estafado por una persona que se llama Artur Vázquez que tiene una agencia que se llama ‘Vázquez Agencia’, pero ahora, por alguna razón, la cambió a ‘Ava Media’. Este tipo es un estafador”, dijo.

Al respecto de los detalles, el actor comentó que fue contratado para un evento, no obstante, después de meses no ha recibido su pago, por lo cual tomó la decisión de denunciarlo públicamente.

“Confié en él. Me hizo ir a tres reuniones, gastar gasolina y pues yo trato de ser muy profesional en mi trabajo. Yo nunca fallé, siempre estuve al pie de la letra. El evento estuvo súper cansado y les cuento que después de 8 meses no me ha pagado”, explicó.

Alex Bisogno Imágenes del canal de Youtube de Matilde Obregón

Como parte de las reacciones, Alex B compartió el video en sus historias de Instagram, señalando “Estamos en el mismo barco”, confirmando de manera indirecta que habría sido víctima de la misma estafa; sin embargo, el conductor no comentó más detalles.

Alex B habla de la reunión en la casa de Daniel Bisogno que desató rumores de robo

Al respecto de los rumores que surgieron sobre un robo en la casa de Daniel Bisogno, a través de una entrevista con René Franco, el exconductor de ‘Al Extremo’ señaló que la fotografía que compartió no fue en la casa de su hermano.

“Es mi casa, yo nunca he metido a nadie a la casa de Daniel y quien lo haya dicho está mintiendo y les quiere ver la cara, no es verdad”, explicó.

Historia de Alex Bisogno en Instagram

A cerca de los detalles, Alex B aseguró que fue una reunión con amigos cercanos en su casa para poder compartir anécdotas especiales que compartieron con Daniel Bisogno.

“Es una reunión de los amigos de Daniel en mi casa, nos reunimos para platicar de Daniel. Es que estos últimos meses que vivimos con Daniel y con su enfermedad nos golpeó a todos y este era el momento de reunirnos para platicar de todo lo que nos había sucedido”, añadió.